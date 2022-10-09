Окупанти вдарили по багатоповерхівці в Запоріжжі: є постраждалі

Ракетою повністю знесено під'їзд будинку

Внаслідок нічного ракетного удару ворога по Запоріжжю пошкоджено багатоповерховий житловий будинок. Про це повідомив в Telegram голова Запорізької ОВА Олександр Старух.

Ракетним ударом зруйнований під'їзд багатоповерхівки.

Також пошкодження отримали інші багатоквартирні будинки та будинки приватного сектору міста.

Попередньо, чотири людини отримали поранення внаслідок обстрілу, повідомив повідомив в.о міського голови Куртєв.

На місці працюють аварійні служби.

Нагадаємо, внаслідок першого ворожого обстрілу було пошкоджено інфраструктуру міста.