Окупанти вдарили по Донеччині ракетами та артилерією: є загиблі та поранені (фото)

Вчора рашисти потужної обстріляли з артилерії Торецьк

Російські загарбники за добу обстріляли 13 населених пунктів Донеччини. Про це повідомляє Нацполіція області.

«За добу поліція зареєструвала 17 порушень законів та звичаїв війни з боку окупаційних військ. Загинули цивільні мешканці, є поранені», – йдеться в повідомленні.

Ворог обстріляв міста Авдіївка, Бахмут, Соледар, Часів Яр, смт Гостре, Зарічне, села Кліщіївка, Костянтинівка, Новий Комар, Новоолександрівка,Тоненьке, Торське, Шевченко.

Відомо, що рашисти били із ЗРК «С-300», РСЗВ «Смерч», «Град», артилерії. Внаслідок ракетного обстрілу селища Зарічне Лиманської громади поранено дитину 2008 року народження. Зруйновано та пошкоджено 16 цивільних об‘єктів – сім житлових будинків, вогнетривкий комбінат, зерносховище, сільськогосподарську техніку, господарчі споруди, цивільні авто.

«Додатково задокументовано потужний артилерійський удар по Торецьку, який стався 5 жовтня. Пошкоджено два багатоквартирних і сім приватних будинків, цех і залізниця», – додали в поліції.

10 фото На весь екран



















Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження за ст.438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, триває 225-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на спробах зриву активних дій Сил оборони на окремих напрямках, не припиняє спроб ведення наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Ворог здійснює перегруповування підрозділів в окремих районах