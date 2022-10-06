Ракетний удар по Запоріжжю: зруйновано приватний сектор (фото)

Окупанти завдали по Запоріжжю сім ракетних ударів

Точна кількість пошкоджених домогосподарств внаслідок обстрілу наразі невідома

Внаслідок ракетних ударів по Запоріжжю, окрім багатоповерхівок, постраждав приватний сектор. Внаслідок обстрілу вщент зруйновано два приватних будинки. Про це повідомляє «Суспільне Запоріжжя».

Точної кількості пошкоджених домогосподарств наразі невідомо. На місці працюють всі служби.

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Нагадаємо, окупанти завдали по Запоріжжю сім ракетних ударів. Цілями ворога стали об’єкти інфраструктури. Також руйнувань зазнали житлові будинки.

Внаслідок ранкових ракетних ударів по Запоріжжю загинули двоє людей. Багато людей врятовано. Серед них трирічна дівчинка, дитину ушпиталено.

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Також у ніч на 6 жовтня ворог обстріляв інфраструктурний об’єкт в Основ’янському районі Харкова. На місці прильоту пожежа.

Крім того, російські загарбники сьогодні вранці завдали ракетного удару по Хмельниччині.