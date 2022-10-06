Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Ракетний удар по Запоріжжю: зруйновано приватний сектор (фото)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Ракетний удар по Запоріжжю: зруйновано приватний сектор (фото)
Окупанти завдали по Запоріжжю сім ракетних ударів
ДСНС

Точна кількість пошкоджених домогосподарств внаслідок обстрілу наразі невідома

Внаслідок ракетних ударів по Запоріжжю, окрім багатоповерхівок, постраждав приватний сектор. Внаслідок обстрілу вщент зруйновано два приватних будинки. Про це повідомляє «Суспільне Запоріжжя».

Точної кількості пошкоджених домогосподарств наразі невідомо. На місці працюють всі служби.

17 фото
На весь екран

Нагадаємо, окупанти завдали по Запоріжжю сім ракетних ударів. Цілями ворога стали об’єкти інфраструктури. Також руйнувань зазнали житлові будинки.

Внаслідок ранкових ракетних ударів по Запоріжжю загинули двоє людей. Багато людей врятовано. Серед них трирічна дівчинка, дитину ушпиталено. 

5 фото
На весь екран

Також у ніч на 6 жовтня ворог обстріляв інфраструктурний об’єкт в Основ’янському районі Харкова. На місці прильоту пожежа.

Крім того, російські загарбники сьогодні вранці завдали ракетного удару по Хмельниччині.

Теги: Запоріжжя окупанти росія Україна війна

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

На місці подій триває рятувальна операція
Ракетна атака на Запоріжжя: є загиблі, трирічну дитину ушпиталено (фото, відео)
Сьогодні, 08:35
Жителі Хмельниччини під час повітряної тривоги чули звуки вибухів
Окупанти вдарили ракетами по Хмельниччині
Сьогодні, 07:59
Окупант атакував Запоріжжя сімома ракетами, цілями ворога стали житлові квартали в центрі міста
Оборона України. Ситуація в регіонах станом на 6 жовтня
Сьогодні, 09:44

Події в Україні

Британська розвідка повідомила про нову дилему окупантів
Британська розвідка повідомила про нову дилему окупантів
Ракетний удар по Запоріжжю: зруйновано приватний сектор (фото)
Ракетний удар по Запоріжжю: зруйновано приватний сектор (фото)
Оборона України. Ситуація в регіонах станом на 6 жовтня
Оборона України. Ситуація в регіонах станом на 6 жовтня
Воїни підняли український прапор над селищем Борова (фото, відео)
Воїни підняли український прапор над селищем Борова (фото, відео)
15 безпілотників та 26 бойових машин: втрати ворога за добу
15 безпілотників та 26 бойових машин: втрати ворога за добу
Нічна атака на Харків: окупанти застосували дрони
Нічна атака на Харків: окупанти застосували дрони

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
256K
Путін знайшов винних у провалі «могилізації» і цинічно висловився про українську культуру
51K
Путін та ручка. Диктатор дивно поводився, коли говорив про майбутнє Донбасу (відео)
33K
Пів тисячі мобілізованих росіян зійшли з поїзда та влаштували бунт (відео)
28K
Скандал у Казахстані. Хіба наш посол сказав щось не так?
24K
Крах Шойгу. Терорист Гіркін побачив підготовку до кадрових чисток
17K
«Это по-мужски». Морпіх Діанов розповів, як вивів рашистів на чисту воду

Новини

Контрнаступ України. ISW прогнозує, де чекати на успіх ЗСУ
Сьогодні, 07:46
ЗСУ уразили 12 баз і два пункти управління окупантів – Генштаб
Сьогодні, 07:09
ООН чекає на «зелене світло» для відправлення місії до Оленівки
Вчора, 08:04
Окупанти перегруповують свої війська на окремих напрямках – Генштаб
Вчора, 07:00
Стабільність режиму Путіна під загрозою. Аналітики ISW назвали причину
Вчора, 06:52
Порошенко у Швеції: припиняйте розмови про ПДЧ, ми йдемо до НАТО експресшляхом
4 жовтня, 14:50

Прес-релізи

Бандерабус-всюдихід. Бійці Нацгвардії оголосили збір коштів
Бандерабус-всюдихід. Бійці Нацгвардії оголосили збір коштів
3 жовтня, 12:56
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту