Окупанти вдарили по приватному сектору у Костянтинівці (фото)

На місці атаки перебувають рятувальники та поліція

Сьогодні, 10 січня, російські загарбники завдали ракетного удару по Костянтинівці Донецької області. Окупанти атакували приватний сектор. Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко в Telegram.

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За його словами, внаслідок обстрілу російських військ ніхто не постраждав. На місці атаки вже перебувають рятувальники та поліція.

Нагадаємо, триває 321 доба повномасштабної війни Росії проти України. Російські окупанти продовжують вести повномасштабну збройну агресію проти нашої держави. Для підтримання наступу та поповнення втрат в живій силі противник продовжує здійснювати заходи з мобілізації. Ворог не припиняє завдавати ракетні та авіаційні удари, здійснювати артилерійські обстріли по критичній інфраструктурі та помешканнях цивільного населення на території України, тим самим порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни.