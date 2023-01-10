Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Окупанти вдарили по приватному сектору у Костянтинівці (фото)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Окупанти вдарили по приватному сектору у Костянтинівці (фото)
фото: Павло Кириленко/Телеграм

На місці атаки перебувають рятувальники та поліція

Сьогодні, 10 січня, російські загарбники завдали ракетного удару по Костянтинівці Донецької області. Окупанти атакували приватний сектор. Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко в Telegram.

Окупанти вдарили по приватному сектору у Костянтинівці (фото) фото 1

За його словами, внаслідок обстрілу російських військ ніхто не постраждав. На місці атаки вже перебувають рятувальники та поліція.

Окупанти вдарили по приватному сектору у Костянтинівці (фото) фото 2

Нагадаємо, триває 321 доба повномасштабної війни Росії проти України. Російські окупанти продовжують вести повномасштабну збройну агресію проти нашої держави. Для підтримання наступу та поповнення втрат в живій силі противник продовжує здійснювати заходи з мобілізації. Ворог не припиняє завдавати ракетні та авіаційні удари, здійснювати артилерійські обстріли по критичній інфраструктурі та помешканнях цивільного населення на території України, тим самим порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни.

Теги: окупанти Донеччина рятувальники Telegram поліція населення Павло Кириленко ворог

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Суддя закотив скандал через набір гуманітарної допомоги
«Мої діти такого не їдять»: суддя із Донецька вляпався у скандал через гуманітарку (фото)
Вчора, 08:10
В окупованому Донецьку горить металопрокатний завод
У Донецьку горить завод, де окупанти лагодять техніку (відео)
8 сiчня, 15:41
У Сєвєродонецьку не лишилося вцілілих будинків
Як після апокаліпсису: моторошні кадри зі знищеного окупантами Сєвєродонецька
Сьогодні, 07:51

Події в Україні

Генштаб повідомив про проблеми росіян у Бердянську
Генштаб повідомив про проблеми росіян у Бердянську
Окупанти вдарили по приватному сектору у Костянтинівці (фото)
Окупанти вдарили по приватному сектору у Костянтинівці (фото)
Доба на фронті: Генштаб повідомив, на якому напрямку найзапекліші бої
Доба на фронті: Генштаб повідомив, на якому напрямку найзапекліші бої
Українські воїни наступного тижня почнуть навчання із системою Patriot – CNN
Українські воїни наступного тижня почнуть навчання із системою Patriot – CNN
Офіс президента розповів про ситуацію на Херсонщині
Офіс президента розповів про ситуацію на Херсонщині
Терорист Пригожин визнав силу і хоробрість ЗСУ
Терорист Пригожин визнав силу і хоробрість ЗСУ

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
16K
10 січня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
14K
Пентагон оцінив загрозу нового наступу з Білорусі
11K
Чому після свят знову немає світла? Пояснення енергетиків
11K
Британська розвідка оцінила ймовірність захоплення РФ Бахмута
7598
В Україні – загальнонаціональна хвилина мовчання
6998
Стало відомо, скільки полонених з «Азовсталі» перебуває в рашистському полоні

Новини

Порошенко в ефірі Sky News пояснив, для чого Україні потрібні британські танки
Сьогодні, 19:13
Долітались: російські літаки все частіше потрапляють в аварії та ламаються
Сьогодні, 19:01
«Слуги» планують вигнати депутатів від ОПЗЖ з Ради. Але не всіх (список)
Сьогодні, 12:34
ЗСУ відбили атаку окупантів під Соледаром: свіжі дані Генштабу з фронту
Сьогодні, 06:50
Як росіяни помстилися за удар по Макіївці: аналіз основної пропаганди Кремля з початку року
Вчора, 18:27
Українська авіація завдала нищівних ударів по позиціях окупантів – Генштаб
Вчора, 06:54

Прес-релізи

Позиція правозахисників щодо заміни трираундових аукционів на Prozorro
Позиція правозахисників щодо заміни трираундових аукционів на Prozorro
4 сiчня, 18:48
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту