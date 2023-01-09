«Мої діти такого не їдять»: суддя із Донецька вляпався у скандал через гуманітарку (фото)

Суддя прийшов у благодійний фонд за продуктовим набором як ВПО

У Броварах Київської області Суддя Донецького окружного адміністративного суду Іван Голошивець закотив скандал через набір гуманітарної допомоги, який він попросив, представившись переселенцем.

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Про це у Facebook написала співробітниця благодійного фонду, юрист Мар'яна П'янкова, зазначивши, що при цьому даний суддя отримує зарплату у понад 150 тис. грн. на місяць та балотується до Вищої ради правосуддя.

«Не можу промовчати. Сьогодні ця людина просто шокувала усіх, навіть поліцію. Так ось, цей товариш з Донецька (обличчя повинна була замалювати) прийшов у наш благодійний фонд за продуктовим набором як ВПО, який знаходиться у складних життєвих обставинах. Отримав продуктовий набір і поїхав. Через дві години повертається з дружиною. Повертає нам ці згортки зі словами: «Моя семья и дети такого не едят», – написала юрист. - Обидва обурені складом продуктового набору, за їхніми словами, вони не на це розраховували. Правда, не зовсім розумію, як можна розраховувати на щось особливе, коли тобі дають безкоштовно?».

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За словами П'янкової, дружина судді кричала, погрожувала, і навіть вирішила викликати поліцію:

«Підстава для виклику: «Здраствуйте, я в гуманитарном штабе получила пайок, мне испортили справку, что-то на ней написали". Поліція, звичайно, приїхала, треба ж побачити, що там можна зіпсувати у довідці, що треба було поліцію викликати. Так ось – ми всі були у шоці, в тому числі поліція, від того, коли дізналися, хто ж ховається за статусом ВПО».

Після всієї цієї історії юрист написала скаргу до етичної ради судової влади.

Згодом Prosud (проєкт, спрямований на контроль діяльності судів) оприлюднив додаткову інформацію щодо судді Івана Голошивця.

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«Фотографія з ще, на той час, відкритого інстаграм-акаунту дружини судді, який вона веде для розвитку свого бізнесу. А бізнес у дружини судді дуже цікавий – гадання на картах таро та привороти, зокрема, на багатство та «ген изобилия».

Годинна онлайн-консультація дружини Голошивця коштує 4 тис. грн. Всі скріни, які підтверджують написане нами ви знайдете в коментарях до цієї публікації. Загалом, Анна Голошивець неодноразово пише про те, що привернула до себе багатство й добробут і має досить непогані доходи. Ось тільки в деклараціях судді ми цього не бачимо.

Єдиний дохід від підприємницької діяльності дружини Іван Голошивець вказує ще в декларації за 2019 рік – 50 тис. грн. Всі інші роки задекларовані доходи дружини – допомога для переселенців та при народженні дитини. Відсутність доходу від бізнесу про який дружина судді розповідає в соціальних мережах може свідчити про те, що насправді все не так, як вона описує, або ж, доходи отримуються неофіційно.

Щодо самого Івана Голошивця, то за три роки (з 2018-2021) він заробив понад 3.3 млн грн. Якщо говорити про майно, то єдиною задекларованою нерухомістю у власності судді 2014 року була квартира в Донецьку, проте, і вона зникла з декларації за 2020 рік. При цьому жодних доходів від продажу квартири суддя – не декларував, а тому виникають питання на яких умовах вона була відчужена.

Натомість весь час у декларації судді є службова квартира у Слов’янську, хоча, як вже відомо, суддя та його родина наразі проживають під Києвом. Цікаво, чи з’явиться це майно в декларації судді за 2022 рік?

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Не можемо не розповісти й про інших членів родини судді. Зокрема, його батько довгий час (з 1984 по 2014 рік) працював у донецькому СБУ, а з 2014 року – адвокат. З початку російської агресії батько судді неодноразово здійснював подорожі до російської федерації. Як мінімум з 2016 по 2019 рік рідна сестра судді навчалася та проживала в Москві.

Звичайно, всі виявлені нами факти будуть направлені до Етичної ради, яка вже незабаром має розпочати співбесіди з кандидатами до Вищої ради правосуддя серед яких є й Іван Голошивець», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше спливли скандальні подробиці про начальника речниці ДПСУ, яка зганьбилася на всю країну.