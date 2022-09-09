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Обстріл лікарні на Сумщині: постраждали вісім людей

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Обстріл лікарні на Сумщині: постраждали вісім людей
Внаслідок обстрілу лікарні у Сумській області постраждали вісім людей

Окупанти влучили просто в терапевтичне відділення

Окупанти завдали удару по лікарні у Великій Писарівці Сумської області вранці 9 вересня. Внаслідок вибуху постраждали також ліцей, жва приватні будинки і дитсадок, що знаходяться поруч. Про це повідомив в Telegram голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

«Пряме потрапляння ракети було у терапевтичне відділення. Повністю зруйнований дах одноповерхової будівлі лікарні, пошкоджені стіни, вибиті вікна з рамами, згоріло майно всередині», – написав він.

У садочку вибито понад 30 вікон. Постраждав харчоблок і котельня. Кімнати всередині будівлі усіяні осколками від розбитих вікон. Пошкоджені також меблі всередині садка. На щастя, дітей у ньому не було.

Проте поранення отримали восьмеро людей, у них травми різного ступеня тяжкості.

Раніше повідомлялося, що у Бахмуті на Донеччині за добу рашисти вбили вісьмох людей, десятки поранених.

Нагадаємо, триває 198-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник зосереджував зусилля на встановленні повного контролю над територією Донецької області, утриманні тимчасово захоплених районів Херсонської, частини Харківської, Запорізької та Миколаївської областей. Постійно веде повітряну розвідку БпЛА, продовжує вживати заходів щодо покращення логістичного забезпечення своїх військ.

Теги: Telegram майно поранення рашисти Щастя Сумщина обстріл

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