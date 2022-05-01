Окупанти відправили десантні катери до острова Зміїний

Кораблі та підводний човен росіян продовжують загрожувати нанесенням ракетних ударів по території України

У Чорному морі зафіксували активізацію сил російського флоту. Про це повідомляє Оперативне командування «Південь».

Згідно з інформацією, це сталося після того, як українські сили завдали чергового удару по острову Зміїний.

Тепер росіяни десантними швидкісними катерами типу «Раптор» намагалися здійснити евакуацію та поповнення особовим складом своїх підрозділів, що все ще лишаються на острові.

«Решта кораблів та підводний човен продовжують тримати загрозу ракетного удару по території України на високому рівні», – зазначили в Оперативному командуванні «Південь».

Крім того, нагадали про важливість дотримання алгоритму дій при повітряній небезпеці та акцентували, що краще уникнення масових скупчень людей.

«Дотримуйтеся заходів безпеки, не порушуйте норм та обмежень воєнного стану та комендантської години, пильнуйте і не дозволяйте ворожим силам ввести себе в оману», – додали в Оперативному командуванні «Південь».

Нагадаємо, 14 квітня російський крейсер «Москва» після ураження ракетами «Нептун» перекинувся і почав тонути. Корабель підбили напередодні, 13 квітня.

Увечері 14 квітня міноборони Росії визнало, що ракетний крейсер «Москва» затонув. Також відомство заявило, що екіпаж знищеного Україною крейсера «Москва» був нібито повністю евакуйований.

Як стало відомо, разом із «Москвою» затонув і командир крейсера, – Геращенко.

До слова, затоплення флагманського корабля типу російського крейсера «Москва» світ не бачив уже 40 років.

Після успішної атаки на російський ракетний крейсер командувач Військово-морських сил України Олексій Неїжпапа був підвищений у званні до віцеадмірала.

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