Крейсер «Москва» виявився найбільшою втратою ВМС за 40 років

Найбільше захоплення військового корабля вплине на моральний дух росіян

Затоплення флагманського корабля типу російського крейсера «Москва» світ не бачив уже 40 років. Про це повідомляє CNN.

Остання втрата такого масштабу — це затоплення британською торпедою аргентинського крейсера під час війни за Фолклендські острови у 1982 році. Тоді загинуло 323 людини.

Найбільший вплив втрата «Москви» може мати на моральний дух росіян, оскільки крейсер був флагманом Чорноморського флоту РФ і одним із найпомітніших його активів у війні проти України.

Знищення крейсера також викликає сумніви щодо боєздатності Росії.

Щодо того, який вплив може мати втрата крейсера на перебіг російсько-української війни, думки опитаних CNN експертів відрізняються.

В Інституті вивчення війни вважають, що нічого суттєво не зміниться: Росія використовувала крейсер для ударів по українських логістичних центрах та аеродромах і теоретично може робити те саме за допомогою наземних систем та авіації. Але погоджуються, що якщо «Москва» потонула внаслідок влучення української протикорабельної ракети, то Росія, вірогідно, перемістить свої кораблі якомога далі від материкової України.

Водночас речник Пентагону Джон Кірбі зазначив, що головним завданням російського крейсера була протиповітряна оборона російських військ у Чорному морі. На його думку, втрата корабля може суттєво послабити ці позиції Росії.

Нагадаємо, учора, 14 квітня, російський крейсер «Москва» після ураження ракетами «Нептун» перекинувся і почав тонути.

Корабель підбили напередодні, 13 квітня.

Згодом інформацію про це підтвердив радник керівника Офісу президента Олексій Арестович.

Ураження крейсера підтвердив також начальник Одеської обласної військової адміністрації Максим Марченко.

Разом із кораблем на дно пішла й більша частина членів екіпажу та навіть командир крейсера.