Після атаки на «Москву» командувача ВМС підвищено у званні

Олексій Неїжпапа був призначений командувачем ВМС у червні 2020 року

Олексій Неїжпапа тепер має звання віцеадмірала

Верховний головнокомандуючий Володимир Зеленський надав командувачу Військово-морських сил Збройних сил України звання віцеадмірала. Про це повідомляється в наказі президента України №246/2022 від 16 квітня.

Олексієві Неїжпапі 46 років, він народився у Севастополі. Був начальником похідного штабу на кораблі управління «Славутич», який успішно завершив виконання завдань у рамках активації Чорноморської групи військово-морського співробітництва Blackseafor.

З січня 2015 року – заступник командувача Військово-Морських Сил Збройних Сил України з бойової підготовки – начальник управління бойової підготовки Командування Військово-Морських Сил ЗС України. Брав участь в АТО на Донбасі.

Олексій Неїжпапа був призначений командувачем ВМС у червні 2020 року. З 2017 року він мав військове звання контрадмірала.

Нове звання він отримав після того, як у Чорному морі було знищено російський ракетний крейсер «Москва» – флагман Чорноморського флоту РФ. Корабель затонув після того, як у нього влучили дві ракети «Нептун». На борту в момент атаки могли перебувати 510 членів екіпажу, скільки з них вижило – невідомо.

Нагадаємо, що затоплення флагманського корабля типу російського крейсера «Москва» світ не бачив уже 40 років.