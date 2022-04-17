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    Після атаки на «Москву» командувача ВМС підвищено у званні

    Олексій Неїжпапа був призначений командувачем ВМС у червні 2020 року&nbsp;&nbsp; - Після атаки на «Москву» командувача ВМС підвищено у званні
    Олексій Неїжпапа був призначений командувачем ВМС у червні 2020 року  
    Фото: 048.ua

    Олексій Неїжпапа тепер має звання віцеадмірала

    Верховний головнокомандуючий Володимир Зеленський надав командувачу Військово-морських сил Збройних сил України звання віцеадмірала. Про це повідомляється в наказі президента України №246/2022 від 16 квітня.

    Олексієві Неїжпапі 46 років, він народився у Севастополі. Був начальником похідного штабу на кораблі управління «Славутич», який успішно завершив виконання завдань у рамках активації Чорноморської групи військово-морського співробітництва Blackseafor.

    З січня 2015 року – заступник командувача Військово-Морських Сил Збройних Сил України з бойової підготовки – начальник управління бойової підготовки Командування Військово-Морських Сил ЗС України. Брав участь в АТО на Донбасі.

    Олексій Неїжпапа був призначений командувачем ВМС у червні 2020 року. З 2017 року він мав військове звання контрадмірала.

    Нове звання він отримав після того, як у Чорному морі було знищено російський ракетний крейсер «Москва» – флагман Чорноморського флоту РФ. Корабель затонув після того, як у нього влучили дві ракети «Нептун». На борту в момент атаки могли перебувати 510 членів екіпажу, скільки з них вижило – невідомо.

    Нагадаємо, що затоплення флагманського корабля типу російського крейсера «Москва» світ не бачив уже 40 років.

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    Теги: росія окупанти АТО війна корабель Володимир Зеленський Україна ВМС окупація Олексій Неїжпапа #stoprussia
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    Після атаки на «Москву» командувача ВМС підвищено у званні