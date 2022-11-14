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Окупанти використовують заборонену хімічну зброю – ДПСУ

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Окупанти використовують заборонену хімічну зброю – ДПСУ
Противник, який потрапив у аерозольну хмару гранати К-51, без протигаза не здатний чинити опір і вести вогонь
ДПСУ

Щоб вберегтися від сильної подразнювальної дії, прикордонники деякий час утримували свої позиції у засобах хімзахисту

Російські загарбники скинула на українських захисників на Донеччині кілька гранат із забороненою хімічною зброєю. Про це повідомляє Державна прикордонна служба.

«Окупанти використовують заборонену хімічну зброю – аерозольні гранати «К-51». Декілька таких гранат з дрона окупанти скинули на наших захисників на Донеччині», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що одна з гранат не розірвалася.

«Щоб вберегтися від сильної подразнювальної дії заборонених боєприпасів після вибухів, прикордонники були змушені деякий час утримувати свої позиції у засобах хімічного захисту», – зазначають в ДПСУ.

К-51 – радянська ручна аерозольна «сльозогінна» граната нелетальної дії. Корпус із твердого пластику з металевим дном. Герметичний корпус гранати наповнений порошкоподібною сильно подразнювальною речовиною не летальної дії. Вплив гранати К-51 порівняно з гранатами для розгону демонстрантів значно вищий, оскільки вона була створена для військових та спеціальних служб.

Після початку горіння запалу відбувається реакція всередині гранати, речовина, що горить, підвищує тиск усередині корпусу і вибиває дно гранати розпорошуючи хмару хімічної речовини. Противник, який потрапив у аерозольну хмару, без протигаза не здатний чинити опір і вести вогонь, оскільки руки рефлекторно тягнуться до обличчя, аби протерти очі. Дихальні шляхи пронизує задишка з кашлем, носові пазухи заповнює слиз.

Раніше повідомлялося, що окупанти також застосовують в Україні заборонені фосфорні боєприпаси.

Нагадаємо, триває 264-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, продовжує обладнувати оборонні рубежі на лівому березі Дніпра. Водночас веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. З метою поповнення втрат особового складу та формування підрозділів противник продовжує переміщення мобілізованого особового складу до районів ведення бойових дій на території України. У місті Ростов-на-Дону проводяться тренування населення з цивільної оборони.

Теги: прикордонники Україна окупанти росія війна

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