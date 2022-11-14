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ЗСУ завдали серйозного удару по базі окупантів на Херсонщині

Оксана Воронцова
glavcom.ua
ЗСУ завдали серйозного удару по базі окупантів на Херсонщині
Українські воїни потужно б'ють ворога
фото: Генштаб ЗСУ

Оперативна інформація про ситуацію на фронті станом на ранок 14 листопада

Триває 264-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, продовжує обладнувати оборонні рубежі на лівому березі Дніпра. Водночас веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. З метою поповнення втрат особового складу та формування підрозділів противник продовжує переміщення мобілізованого особового складу до районів ведення бойових дій на території України. У місті Ростов-на-Дону проводяться тренування населення з цивільної оборони. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні 14 листопада.

За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Новоселівське, Стельмахівка і Білогорівка Луганської області та Білогорівка, Курдюмівка, Водяне і Мар’їнка на Донеччині.

Ворог не припиняє обстрілів населених пунктів та позицій наших підрозділів вздовж лінії зіткнення, веде повітряну розвідку. Продовжує завдавати ударів по критичній інфраструктурі та помешканнях цивільного населення, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни. Від ударів російських окупантів постраждало місто Харків та населені пункти Харківської області. Загалом, протягом минулої доби противник завдав 4 ракетних та 13 авіаційних ударів, здійснив близько 60 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Ситуація на оперативних напрямках

На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін.

На інших напрямках ворог здійснював обстріли:

  • на Сіверському напрямку – з артилерії різних типів, по районах населених пунктів Миколаївка, Залізний Міст, Леонівка Чернігівської області, а також Вовківка, Заруцьке, Соснівка, Ходине, Фотовиж, Уланове, Сваркове, Волфине, Павлівка і Кіндратівка на Сумщині;
  • на Слобожанському напрямку – з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, по районах населених пунктів Відродженівське, Уди, Стрілеча, Огірцеве, Аниськине, Амбарне, Колодязне та Кам’янка Харківської області;
  • на Куп’янському та Лиманському напрямках – з танків та усього спектру артилерії, по районах населених пунктів Кислівка, Табаївка, Крохмальне, Берестове, Новоселівське, Стельмахівка, Макіївка та Невське;
  • на Бахмутському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, по районах населених пунктів Білогорівка, Григорівка, Верхньокам’янське, Спірне, Роздолівка, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут та Кліщіївка;
  • на Авдіївському напрямку – з танків та різнокаліберної артилерії, по районах Первомайського, Красногорівки, Мар’їнки та Новомихайлівки;
  • на Новопавлівському напрямку – з танків та усього спектру артилерії, по районах населених пунктів Вугледар, Павлівка, Новоукраїнка, Пречистівка, Велика Новосілка та Времівка;
  • на Запорізькому напрямку – з танків та артилерії, по районах населених пунктів Новопіль, Темирівка, Ольгівське та Залізничне;
  • на Таврійському напрямку вогневого ураження з мінометів, ствольної та реактивної артилерії зазнали райони населених пунктів, що поряд з лінією зіткнення. Безпосередньо артилерійські обстріли ворог здійснив по Вищетарасівці, Добрій Надії та Іллінці Дніпропетровської області.

Злочинні дії окупантів

У звільнених населених пунктах Херсонської області зберігається високий рівень мінної небезпеки. Відзначається посилення противником ведення повітряної розвідки, що може свідчити про планування ним вогневого ураження як військових, так і цивільних об’єктів. Підрозділи Сил оборони продовжують здійснювати стабілізаційні заходи.

За наявною інформацією, 12 листопада російські окупанти здійснили мінометний обстріл приватного сектору населеного пункту Горностаївка Херсонської області, мешканці якого відмовилися від так званої евакуації. Внаслідок обстрілу загинули двоє та отримали поранення троє місцевих жителів.

В окремих тимчасово зайнятих населених пунктах Запорізької області триває виселення місцевих мешканців з їхніх осель для розквартирування військовослужбовців окупаційних військ.

З 10 листопада поточного року спостерігається так звана евакуація майна Донецького управління залізничних доріг до міста Іловайськ.

Наші перемоги

Противник продовжує зазнавати втрат. За уточненою інформацією, в ніч на 13 листопада Сили оборони в районі населеного пункту Каїри Херсонської області знищили склад боєприпасів, близько 40 російських окупантів, 2 одиниці броньованої техніки та 10 вантажних автомобілів противника.

Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала по ворогу 16 ударів. Під ураження потрапили 10 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 6 позицій зенітно-ракетних комплексів окупантів.

За минулу добу Сили оборони збили БпЛА типу «Орлан-10». Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 2 пункти управління, 11 районів зосередження живої сили, озброєння і військової техніки, а також 2 інших важливих цілі ворога.

Як повідомлялося, Путін визначив нову мету для російських окупантів на фронті в Україні. Наразі у його планах захопити Донецьку область.

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Теги: росія окупанти ЗСУ війна Генштаб Україна

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