«Фосфором жгли». Окупант розповідає про воєнні злочини вояків РФ

Росія продовжує використовувати проти України заборонені у всьому світі фосфорні бомби

Рашисти били по Бахмуту фосфорними снарядами

Окупанти застосовують заборонені фосфорні снаряди у війні проти України. Про воєнний злочин у Бахмуті на Донеччині розказує окупант під час телефонної розмови. Про це свідчить нове перехоплення СБУ.

«Наши хохлов фосфором жгли. Салюты были ночью. Эта х*йня, если на кожу попадает, на тело, прожигает до костей. И прям зарево такое, п*зда была», – розповідає загарбник своїй дружині.

І таке озброєння, як запевняє окупант, є тільки у РФ: «…у них нет такой х*йни, только у наших есть».

Слідчі СБУ документують воєнні злочини ворогів і вже відкрили понад 15 тис. проваджень за 438 статтею (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, нещодавно російські загарбники вдарили фосфорними снарядами по одному із сіл в Запорізькій області. Унаслідок чого згоріло кілька будинків та школа.

До слова, російські загарбники у розмовах зі своїми родичами не приховують, що використовують в Україні фосфорні боєприпаси – заборонену зброю.