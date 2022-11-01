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«Фосфором жгли». Окупант розповідає про воєнні злочини вояків РФ

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
«Фосфором жгли». Окупант розповідає про воєнні злочини вояків РФ
Росія продовжує використовувати проти України заборонені у всьому світі фосфорні бомби
фото ілюстративне, з відкритих джерел

Рашисти били по Бахмуту фосфорними снарядами 

Окупанти застосовують заборонені фосфорні снаряди у війні проти України. Про воєнний злочин у Бахмуті на Донеччині розказує окупант під час телефонної розмови. Про це свідчить нове перехоплення СБУ.  

«Наши хохлов фосфором жгли. Салюты были ночью. Эта х*йня, если на кожу попадает, на тело, прожигает до костей. И прям зарево такое, п*зда была», – розповідає загарбник своїй дружині.  

І таке озброєння, як запевняє окупант, є тільки у РФ: «…у них нет такой х*йни, только у наших есть».

 

Слідчі СБУ документують воєнні злочини ворогів і вже відкрили понад 15 тис. проваджень за 438 статтею (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України. 

Нагадаємо, нещодавно російські загарбники вдарили фосфорними снарядами по одному із сіл в Запорізькій області. Унаслідок чого згоріло кілька будинків та школа. 

До слова, російські загарбники у розмовах зі своїми родичами не приховують, що використовують в Україні фосфорні боєприпаси – заборонену зброю. 

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Теги: Донеччина перехоплення озброєння злочин

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