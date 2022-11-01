«Фосфором жгли». Окупант розповідає про воєнні злочини вояків РФ
Рашисти били по Бахмуту фосфорними снарядами
Окупанти застосовують заборонені фосфорні снаряди у війні проти України. Про воєнний злочин у Бахмуті на Донеччині розказує окупант під час телефонної розмови. Про це свідчить нове перехоплення СБУ.
«Наши хохлов фосфором жгли. Салюты были ночью. Эта х*йня, если на кожу попадает, на тело, прожигает до костей. И прям зарево такое, п*зда была», – розповідає загарбник своїй дружині.
І таке озброєння, як запевняє окупант, є тільки у РФ: «…у них нет такой х*йни, только у наших есть».
Слідчі СБУ документують воєнні злочини ворогів і вже відкрили понад 15 тис. проваджень за 438 статтею (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, нещодавно російські загарбники вдарили фосфорними снарядами по одному із сіл в Запорізькій області. Унаслідок чого згоріло кілька будинків та школа.
До слова, російські загарбники у розмовах зі своїми родичами не приховують, що використовують в Україні фосфорні боєприпаси – заборонену зброю.
Коментарі — 0