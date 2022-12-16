У Токмаку росіяни відкрили мобільні крематорії – Генштаб

Близько 180 окупантів отримали поранення у Токмаку 14 грудня

Російські загарбники понесли значні втрати в Токмаку Запорізької області. Тому у місті працюють мобільні крематорії. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

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«14 грудня в районі населеного пункту Токмак Запорізької області Сили оборони знищили до 10 одиниць військової техніки різного типу. Відзначається робота російських мобільних крематоріїв у місті», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що близько 180 окупантів отримали поранення.

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Генштаб також повідомив про знищення до 30 окупантів у Лазурному Херсонської області.

Нагадаємо, триває 296-та доба повномасштабної війни Росії проти України. За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Новоселівське, Стельмахівка, Площанка, Червонопопівка і Білогорівка Луганської області та Григорівка, Виїмка, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Кліщіївка, Андріївка, Курдюмівка, Озарянівка, Дружба, Олександропіль, Новобахмутівка, Невельське, Мар’їнка, Побєда і Новомихайлівка на Донеччині.