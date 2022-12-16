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Ще мінус 680 окупантів. Генштаб оновив втрати ворога

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Ще мінус 680 окупантів. Генштаб оновив втрати ворога
Росія вже втратила в Україні 5952 бойові броньовані машини
фото ілюстративне

ЗСУ ліквідували в України вже 97 270 росіян

За минулу добу українські захисники ліквідували близько 680 окупантів. Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну знищено приблизно 97 270 росіян. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 16 грудня орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 97270 (+680) осіб ліквідовано;
  • танків – 2980 (+5) од;
  • бойових броньованих машин – 5952 (+6) од;
  • артилерійських систем – 1946 (+3) од;
  • РСЗВ – 410 (+4) од;
  • засоби ППО – 211 (+0) од;
  • літаків – 281 (+0) од;
  • гелікоптерів – 264 (+0) од;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1648 (+4);
  • крилаті ракети – 592 (+0);
  • кораблі /катери – 16 (+0) од;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4563 (+0) од;
  • спеціальна техніка – 172 (+0).
Втрати окупантів станом на ранок 16 грудня
Втрати окупантів станом на ранок 16 грудня
Генштаб ЗСУ

Дані уточнюються.

Нагадаємо, триває 296-та доба повномасштабної війни Росії проти України. За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Новоселівське, Стельмахівка, Площанка, Червонопопівка і Білогорівка Луганської області та Григорівка, Виїмка, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Кліщіївка, Андріївка, Курдюмівка, Озарянівка, Дружба, Олександропіль, Новобахмутівка, Невельське, Мар’їнка, Побєда і Новомихайлівка на Донеччині.

Теги: Генштаб війна росія окупанти Україна ЗСУ

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