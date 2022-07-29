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Окупанти видають «газету», маскуючи її під відоме видання Волновахи

Дзвенислава Карплюк
Сьогодні, 06:48 glavcom.ua
Окупанти видають «газету», маскуючи її під відоме видання Волновахи
У Волновасі окупанти видають пропагандистську «газету», маскуючи її під відоме місцеве видання
фото: nsju.org

Справжнє «Наше слово» припинило друк із початком повномасштабної російської агресії проти України

15 і 22 липня в захопленій російськими окупантами Волновасі Донецької області вийшли друком два номери пропагандистської «газети» «Наше слово». Як повідомила НСЖУ головна редакторка справжнього «Нашого слова» Лідія Тараш, нинішня підробка не має жодного стосунку до поважного видання, яке виходить із 1932 року.

«У своєму виданні окупаційна влада привласнила не тільки назву газети «Наше слово», а й шрифти назви, стиль верстки першої сторінки газети і навіть синій колір назви, який ми використовували на сайті і сторінці газети у фейсбуці, – пише в листі керівництву НСЖУ Лідія Тараш. – Зазначаємо, що жоден член колективу нашого підприємства не має відношення до випуску цієї газети».

За словами редакторки, справжнє «Наше слово» припинило друк із початком повномасштабної російської агресії проти України. Станом на зараз усі працівники редакції виїхали з окупованої території, крім одної, яка, на жаль, загинула.

Окупанти привласнили не тільки назву газети «Наше слово», а й шрифти назви, стиль верстки першої сторінки
Окупанти привласнили не тільки назву газети «Наше слово», а й шрифти назви, стиль верстки першої сторінки
фото: nsju.org

Лідія Тараш зазначає, що представники окупаційної адміністрації так званої «ДНР» уже давно намагалися «поновити» вихід газети. Зокрема, пропонували співпрацю і їй самій, коли Лідія Євгенівна ще перебувала на захоплених ворогом територіях, проте отримали відмову. Згодом Лідія Тараш через територію росії і європейських країн перебралася до Києва.

Приміщення редакції окупанти віддали під так званий «пенсійний фонд Волноваського району». Виданням фальшивого «Нашого слова» опікується таке собі «Государственное унитарное предприятие Донецкой народной республики «Республиканский Медиа Холдинг» на чолі з Романом Карпенком, розміщене в Донецьку. Цей «Медіа Холдинг», крім «Нашого слова», видає ще дві місцеві «газети» на окупованій території Донеччини – «Сельская новь» (Мангушський район) і «Заря Приазовья» (Нікольський район).

В захопленій окупантами Волновасі вийшли друком два номери пропагандистської «газети» «Наше слово»
В захопленій окупантами Волновасі вийшли друком два номери пропагандистської «газети» «Наше слово»
фото: nsju.org

Справжнє «Наше слово» його колектив продовжує випускати на громадських засадах як фейсбук-сторінки «Наше слово – Волноваха», «Волноваха і район: події і факти», «Волноваха: історія району», а також як інстаграм-сторінку «Наше слово».

До слова, росіяни покрали унітази з українських кораблів. Світова преса відреагувала карикатурою на Путіна.

Теги: НСЖУ Донеччина пропаганда Донбас ЗМІ окупанти

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