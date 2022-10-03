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Загроза запуску ракет: в Україні масштабна повітряна тривога (мапа)

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Загроза запуску ракет: в Україні масштабна повітряна тривога (мапа)
Сирени завили в усіх областях України
фото з відкритих джерел

Повітряна тривога по всій території України

У понеділок, 3 жовтня, о 7:27 в Україні оголошено масштабну повітряну тривогу.

Сирени завили в усіх регіонах України.

Повідомляється про запуск ракет.

Загроза запуску ракет: в Україні масштабна повітряна тривога (мапа) фото 1

Усім громадянам слід негайно пройти в укриття.

Нагадаємо, у ніч на 3 жовтня окупанти завдали ракетного удару по Запоріжжю.

Командувач Об'єднаних сил ЗСУ, генерал-лейтенант Сергій Наєв повідомив, що у Росії суттєво зменшилась кількість ракет «Калібр» та «Точка», а тому вони обстрілюють Україну з С-300.

Теги: ракета Україна росія війна

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