Загроза запуску ракет: в Україні масштабна повітряна тривога (мапа)
Повітряна тривога по всій території України
У понеділок, 3 жовтня, о 7:27 в Україні оголошено масштабну повітряну тривогу.
Сирени завили в усіх регіонах України.
Повідомляється про запуск ракет.
Усім громадянам слід негайно пройти в укриття.
Нагадаємо, у ніч на 3 жовтня окупанти завдали ракетного удару по Запоріжжю.
Командувач Об'єднаних сил ЗСУ, генерал-лейтенант Сергій Наєв повідомив, що у Росії суттєво зменшилась кількість ракет «Калібр» та «Точка», а тому вони обстрілюють Україну з С-300.
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