Загроза запуску ракет: в Україні масштабна повітряна тривога (мапа)

Повітряна тривога по всій території України

У понеділок, 3 жовтня, о 7:27 в Україні оголошено масштабну повітряну тривогу.

Сирени завили в усіх регіонах України.

Повідомляється про запуск ракет.

Усім громадянам слід негайно пройти в укриття.

Нагадаємо, у ніч на 3 жовтня окупанти завдали ракетного удару по Запоріжжю.

Командувач Об'єднаних сил ЗСУ, генерал-лейтенант Сергій Наєв повідомив, що у Росії суттєво зменшилась кількість ракет «Калібр» та «Точка», а тому вони обстрілюють Україну з С-300.