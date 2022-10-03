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У Дніпрі прогриміли вибухи

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
У Дніпрі прогриміли вибухи
Після вибухів у передмісті Дніпра зафіксовано задимленість
фото з соцмереж

Повітряна тривога триває по всій території України

Під час повітряної тривоги на Дніпропетровщині прогриміли вибухи. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

Повідомляється про задимленість у передмісті Дніпра.

Повітряна тривога триває по всій території України.

У Дніпрі прогриміли вибухи фото 1

Раніше повідомлялося, що окупанти завдали ракетного удару по Запоріжжю. Руйнувань зазнала інфраструктура міста.

Нагадаємо, триває 222-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати зусилля на спробах повної окупації Донецької області та утриманні захоплених територій, а також зриві активних дій Сил оборони на окремих напрямках. Ворог обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення, веде повітряну розвідку. Завдає ударів по цивільній інфраструктурі та помешканнях мирного населення, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни. Залишається загроза завдання противником авіаційних та ракетних ударів на всій території України

Теги: війна росія Україна Дніпро окупанти

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