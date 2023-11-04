Окупанти влаштували димову завісу в Севастопольській бухті (відео)
Окупаційна влада оголосили тривогу в Криму
У тимчасово окупованому Криму пролунали сирени повітряної тривоги. У районі Севастопольської бухти здіймається дим. Про це заявив так званий губернатор Севастополя Михайло Развожаєв у Telegram.
«Дим у районі Севастопольської бухти – це військові використовують табельні засоби маскування», – йдеться в повідомленні.
Росіяни в соцмережах уже традиційно повідомили про «успішну роботу ППО». За даними російських пабліків, задимлення видно в районі Керчі та Генічеська, там нібито «збито 12-18 ракет».
Наразі офіційної інформації від української влади немає.
Нагадаємо, що британська розвідка розкрила втрати окупантів у Криму після нещодавніх ударів ЗСУ.
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