Окупанти влаштували димову завісу в Севастопольській бухті (відео)

Росіяни заявляють про збиття 12-18 ракет у Криму

Окупаційна влада оголосили тривогу в Криму

У тимчасово окупованому Криму пролунали сирени повітряної тривоги. У районі Севастопольської бухти здіймається дим. Про це заявив так званий губернатор Севастополя Михайло Развожаєв у Telegram.

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«Дим у районі Севастопольської бухти – це військові використовують табельні засоби маскування», – йдеться в повідомленні.

Росіяни в соцмережах уже традиційно повідомили про «успішну роботу ППО». За даними російських пабліків, задимлення видно в районі Керчі та Генічеська, там нібито «збито 12-18 ракет».

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Наразі офіційної інформації від української влади немає.

Нагадаємо, що британська розвідка розкрила втрати окупантів у Криму після нещодавніх ударів ЗСУ.