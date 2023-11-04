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Окупанти влаштували димову завісу в Севастопольській бухті (відео)

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Окупанти влаштували димову завісу в Севастопольській бухті (відео)
Росіяни заявляють про збиття 12-18 ракет у Криму
Фото: «Крымский ветер»

Окупаційна влада оголосили тривогу в Криму

У тимчасово окупованому Криму пролунали сирени повітряної тривоги. У районі Севастопольської бухти здіймається дим. Про це заявив так званий губернатор Севастополя Михайло Развожаєв у Telegram.

«Дим у районі Севастопольської бухти – це військові використовують табельні засоби маскування», – йдеться в повідомленні.

Росіяни в соцмережах уже традиційно повідомили про «успішну роботу ППО». За даними російських пабліків, задимлення видно в районі Керчі та Генічеська, там нібито «збито 12-18 ракет».

Наразі офіційної інформації від української влади немає.

Нагадаємо, що британська розвідка розкрила втрати окупантів у Криму після нещодавніх ударів ЗСУ.

Теги: Крим Севастополь вибух

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