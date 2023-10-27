В єгипетському курортному місті прогримів вибух

Вибух у місті Таба був викликаний ракетою

Повідомляється про ймовірний удар по єгипетському місті Таба

У ніч на п'ятницю, 27 жовтня, у розташованому на березі Червоного моря єгипетському місті Таба пролунав сильний вибух. За інформацією агентства Reuters, на даний момент відомо про шістьох постраждалих.

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Курортне місто Таба розташоване поруч із кордоном, в безпосередній близькості від ізраїльського Ейлата.

В Армії оборони Ізраїлю повідомили, що обізнані про «інцидент, пов'язаний із безпекою».

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За інформацією єгипетської телекомпанії Al Qahera News, вибух стався поблизу медичного закладу. Постраждала також житлова будівля неподалік, повідомила телекомпанія, показавши кадри вибуху в прямому ефірі.

За даними телекомпанії, вибух був викликаний ракетою, що впала, і пов'язаний з війною між Ізраїлем і ХАМАС. Однак поки немає ясності, це був випадковий чи цілеспрямований удар.

Відстань від Сектора Гази до Таби близько 220 км.