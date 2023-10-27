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В єгипетському курортному місті прогримів вибух

Оксана Воронцова
glavcom.ua
В єгипетському курортному місті прогримів вибух
Вибух у місті Таба був викликаний ракетою
фото з відкритих джерел

Повідомляється про ймовірний удар по єгипетському місті Таба

У ніч на п'ятницю, 27 жовтня, у розташованому на березі Червоного моря єгипетському місті Таба пролунав сильний вибух. За інформацією агентства Reuters, на даний момент відомо про шістьох постраждалих.

Курортне місто Таба розташоване поруч із кордоном, в безпосередній близькості від ізраїльського Ейлата.

В Армії оборони Ізраїлю повідомили, що обізнані про «інцидент, пов'язаний із безпекою».

За інформацією єгипетської телекомпанії Al Qahera News, вибух стався поблизу медичного закладу. Постраждала також житлова будівля неподалік, повідомила телекомпанія, показавши кадри вибуху в прямому ефірі.

За даними телекомпанії, вибух був викликаний ракетою, що впала, і пов'язаний з війною між Ізраїлем і ХАМАС. Однак поки немає ясності, це був випадковий чи цілеспрямований удар.

Відстань від Сектора Гази до Таби близько 220 км.

Теги: Ізраїль Єгипет вибух ХАМАС Сектор Гази

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