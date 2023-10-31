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У Миколаївській області пролунали вибухи

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
У Миколаївській області пролунали вибухи
фото ілюстративне

В області працює ППО

У ніч проти 31 жовтня в Миколаївській області пролунали вибухи. У командуванні Повітряних сил ЗСУ повідомили про роботу ППО по ударних безпілотниках.

Раніше Повітряні Сили ЗСУ попереджали про БпЛА типу «Shahed» в Миколаївській області. 

Згодом повідомили про роботу протиповітряної оборони: «В Миколаївській області працює ППО по ударних БПЛА».

Також повідомлялося про ракетну небезпеку в Дніпропетровській та Запорізькій областях. 

Нагадаємо, у ніч проти 30 жовтня у передмісті Дніпра пролунали вибухи. У місті було оголошено повітряну тривогу через ракетну небезпеку.

Зранку, 30 жовтня, в Одесі пролунали вибухи. У місті та області оголосили тривогу через загрозу застосування ворогом балістичних ракет. 

Цілю російських загарбників під час ранкової атаки на Одещину став судноремонтний завод. Унаслідок атаки постраждали двоє людей.

Теги: ворог вибух росія

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