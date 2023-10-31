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У Криму затримали координатора замаху на зрадника Олега Царьова

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
У Криму затримали координатора замаху на зрадника Олега Царьова
Фото: скріншот відео Главком

Затриманий розповів, що нібито був завербований СБУ у лютому цього року

Сьогодні, 31 жовтня, Федеральна служба безпеки РФ повідомила про затримання координатора замаху на зрадника Олега Царьова.

Як зазначається, координатором злочину був мешканець тимчасово окупованої Ялти, який нібито за завданням СБУ організував стеження за колаборантом та обладнав схованку зі зброєю.

Також затриманий розповів, що його нібито завербували у січні 2023 року, а у лютому він влаштувався працювати в санаторій Кірова (там жив Царьов), щоб збирати дані про пересування зрадника.

Нагадаємо, 27 жовтня у тимчасово окупованій Ялті двічі вистрілили в колишнього народного депутата України, колаборанта Олега Царьова. Це сталося на території санаторію, де він проживає. Коли на місце приїхали лікарі швидкої допомоги, політик був непритомний і з великою крововтратою.

У день замаху зрадник Олег Царьов мав на меті провести «важливу відео конференцію». Перед цим він наказав усім працівникам санаторію в Ялті йти додому. Як зазначається, що перед цим скандальний Царьов їздив у відрядження до Москви і повернувся 25 жовтня.

Також «Главком» писав, що колаборант Царьов після нападу у тимчасово окупованому Криму все ще перебуває в реанімації, його посилено охороняють. Його соратник Олександр Чаленко заявив, що зрадника перевезуть до Москви, якщо дозволить стан.

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Теги: ФСБ Олег Царьов Крим

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