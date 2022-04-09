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    Україна почала готуватися до національного тесту з цифрової грамотності. Що це за тест і кому потрібен

    Українцям пропонують скласти тест із цифрової грамотності - Україна почала готуватися до національного тесту з цифрової грамотності. Що це за тест і кому потрібен
    Українцям пропонують скласти тест із цифрової грамотності
    фото з відкритих джерел

    Розробники стверджують, що тестування у майбутньому допоможе українцям під час пошуку роботи

    Комітет з питань цифрової трансформації почав готувати національний тест з цифрової грамотності громадян. Про це повідомили на сайті ВРУ.

    Бета-версія тесту на цифрову грамотність пропонує дати відповідь на 90 запитань і займає 30-40 хвилин. Тест розроблений Міністерством цифрової трансформації України та розміщений на онлайн-платформі Дія.Цифрова освіта.

    Після його успішного складання кожен учасник тестування отримає електронний сертифікат, що підтверджує набуті знання та навички.

    Документ можна використати на сайтах пошуку роботи. Підтвердження високого рівня цифрової грамотності підсилить резюме та підвищить шанси на працевлаштування.

    Нагадаємо, раніше стало відомо, що кожен користувач «Дії» може покерувати «Байрактаром».

    «єБайрактар» – це онлайн-гра, у якій за допомогою бойового безпілотника необхідно збивати російські танки.

    Теги: освіта інформаційна війна Україна
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    Україна почала готуватися до національного тесту з цифрової грамотності. Що це за тест і кому потрібен