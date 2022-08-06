Окупанти втекли після бою та залишили українським захисникам незвичний трофей

Росіяни покинули прапор, боєприпаси та амуніцію

Воїни 128 окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади взяли як трофей бойовий прапор 150-ї мотострілкової дивізії російської армії – копію прапора перемоги, встановленого червоноармійцями 1 травня 1945 року в Берліні над Рейхстагом. Про це ідеться на сторінці підрозділу у Facebook.

На прапорі є абревіатура: «150 стр. ордена Кутузова II ст. идрицк. див. 79 С. К. 3 У. А. 1 Б. Ф.». Це розшифровується так: «150 стрелковая ордена Кутузова II степени Идрицкая дивизия 79-го стрелкового корпуса 3-й ударной армии 1-го Белорусского фронта».

Прапор часто використовує правонаступниця червоноармійської радянської дивізії – створена в 2016 році 150 мотострілкова Ідрицько-Берлінська ордена Кутузова дивізія, яка належить до Південного військового округу Росармії й дислокується в Ростовській області. Влітку 2018 року дивізії присвоєно почесне найменування Ідрицько-Берлінської.

Під час втечі після бойового зіткнення з воїнами 128-ї бригади росіяни залишили і прапор, й боєприпаси, амуніцію та продукти харчування. Українські бійці вибили росіян із займаних позицій на південно-східному напрямку.

Раніше Збройні сили України за допомогою здобутого в бою з росіянами трофейного гарматного комплексу «Панцир-С1» знищили ворожу ціль.