Рада скасувала оподаткування на винагороди за передану ЗСУ техніку ворога

Зокрема нагороди призначені для техніки, яка придатна для застосування

Верховна Рада звільнила від оподаткування винагороди за трофейну техніку ворога, передану Збройним Силам України. Зокрема нагороди призначені для техніки, яка придатна для застосування.

За відповідний проєкт закону проголосували 302 народних депутати. Це трапилось під час засідання Верховної Ради 21 квітня.

Верховна Рада проголосувала на проєкт закону №7278, який передбачає внесення змін до Податкового кодексу України. Зокрема звільняє від оподаткування винагороди за добровільно передану Збройним Силам України придатну для застосування бойову техніку держави-агресора.

У пояснювальній записці мовиться, що проєкт закону розробили щоб:

зменшити негативні наслідки збройної агресії Росії проти України;

знизити бойовий потенціал ворога;

запровадити стимулюючі заходи для припинення воєнних дій шляхом звільнення від оподаткування доходів від добровільної передачі ЗСУ придатної для застосування бойової техніки держави-агресора.

Попередньо нардеп Ярослав Железняк писав, що мовиться про 18% податку на дохід фізичних осіб (ПДФО) та 1,5% військового збору.

Згідно з самим законом, визначено такі нагороди за передачу ворожої техніки ЗСУ:

бойового літака (винищувальної та штурмової авіації) – $1 мільйон;

бойового вертольота – $500 тисяч доларів;

реактивної системи залпового вогню – $25 – 35 тисяч;

танка, наземної артилерії (самохідної) – $100 тисяч;

бойової машини піхоти (десанту), бронетранспортера, броньованої розвідувально-дозорної машини – $50 тисяч;

військового автомобіля (вантажного, спеціалізованого), військового тягача, військових інженерних машин: розвідки, розмінування, мінного загородження, мостоукладних, розгородження, для прокладання шляхів, для здійснення землерийних робіт, для подолання водних перешкод – $10 тисяч;

корабля 1 або 2 рангу – $1 мільйон;

корабля 3 або 4 рангу – $500 тисяч;

судна військового (допоміжного) забезпечення – $200 тисяч;

судна малогабаритного бойового (розвідувального) призначення – $50 тисяч.

Нагадаємо, у березні український пенсіонер викрав у окупантів повну вантажівку боєприпасів та передав її ЗСУ.

А на тимчасово окупованій території учасники руху опору захопили російську станцію радіоперешкод «Ртуть-БМ».

Збирають трофеї й українські військовослужбовці. Так, на початку квітня нацгвардійці відбили в окупантів самохідну артилерійську установку.

Додамо, що підприємства ДК «Укроборонпром» вже почали приймати та ремонтувати трофейну техніку ще на початку березня.