«Укроборонпром» відзвітував про відновлення трофейної техніки на чималу суму

Концерн вже поремонтував «здобич» ЗСУ на 1,5 млрд грн

Державний концерн «Укроборонпром» відновив захопленої ворожої техніки на 1,5 млрд гривень. Про це йдеться на сторінці концерну у Facebook.

«Фінансові втрати окупантів на українській землі зростають. Підприємствами «Укроборонпрому» відновлено трофейну техніку сумарною вартістю у 1,5 млрд грн», – ідеться в повідомленні.

Зазначається, що сума збитків, завданих окупантами державному ОПК, становить понад 100 млрд грн.

Також повідомляється, що на оголошені концерном вакансії відгукнулися понад 12 тис. співвітчизників, з них більше тисячі вже працевлаштовані.

Нагадаємо, раніше Рада звільнила від оподаткування винагороди за трофейну техніку ворога. Першими відремонтованими машинами стануть українські танки Т-64.

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