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    Події в Україні

    «Укроборонпром» відзвітував про відновлення трофейної техніки на чималу суму

    Втрати рашистів на українській землі зростають щодня - «Укроборонпром» відзвітував про відновлення трофейної техніки на чималу суму
    Втрати рашистів на українській землі зростають щодня
    фото ілюстративне, з відкритих джерел

    Концерн вже поремонтував «здобич» ЗСУ на 1,5 млрд грн

    Державний концерн «Укроборонпром» відновив захопленої ворожої техніки на 1,5 млрд гривень. Про це йдеться на сторінці концерну у Facebook.

    «Фінансові втрати окупантів на українській землі зростають. Підприємствами «Укроборонпрому» відновлено трофейну техніку сумарною вартістю у 1,5 млрд грн», – ідеться в повідомленні.

    Зазначається, що сума збитків, завданих окупантами державному ОПК, становить понад 100 млрд грн.

    Також повідомляється, що на оголошені концерном вакансії відгукнулися понад 12 тис. співвітчизників, з них більше тисячі вже працевлаштовані.

    Нагадаємо, раніше Рада звільнила від оподаткування винагороди за трофейну техніку ворога. Першими відремонтованими машинами стануть українські танки Т-64.

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    Теги: росія окупанти ЗСУ війна Україна Укроборонпром окупація #stoprussia
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    «Укроборонпром» відзвітував про відновлення трофейної техніки на чималу суму