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    Події в Україні

    Окупанти завдали авіаудару по Дніпропетровщині

    Ракета влучила біля нежитлової будівлі - Окупанти завдали авіаудару по Дніпропетровщині
    Ракета влучила біля нежитлової будівлі
    фото з відкритих джерел

    Росія обстріляла Синельниківський район, обійшлося без постраждалих

    Росія у четвер, 14 квітня, завдала авіаудару по Дніпропетровщині. Ракета влучила біля нежитлового приміщення. На щастя, обійшлося без жертв та постраждалих. Будівля – частково зруйнована. Про це повідомив голова Дніпропетровської військової адміністрації Микола Лукашук.

    Інцидент стався у Синельниківському районі на межі із Запорізькою та Донецькою областями.

    «Ракета влучила біля нежитлового приміщення. Будівля частково зруйнована. На щастя, обійшлося без загиблих і без постраждалих», – наголосив Лукашук.

    Він також заявив, що наразі фахівці з'ясовують, яка це була ракета.

    Окрім того, Лукашук наголосив: на Дніпропетровщині немає російських окупантів.

    В області триває розмінування територій. Сьогодні сапери ДСНС в посиленому режимі відпрацювали Криворізький район. В Малій Костромці розмінували майже 160 снарядів. Роботи триватимуть надалі.

    Нагадаємо, 12 квітня окупанти вночі обстріляли Дніпропетровщину. ЗСУ збили одну ракету.

    Того ж дня рашисти обстріляли з «Градів» села на Херсонщині та Дніпропетровщині.

    Раніше, 10 квітня, окупанти завдали удару по Дніпру: подробиці від влади.

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    Теги: росія окупанти ДСНС війна розмінування Україна Дніпропетровщина ракета окупація #stoprussia
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    Окупанти завдали авіаудару по Дніпропетровщині