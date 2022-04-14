Окупанти завдали авіаудару по Дніпропетровщині

Росія обстріляла Синельниківський район, обійшлося без постраждалих

Росія у четвер, 14 квітня, завдала авіаудару по Дніпропетровщині. Ракета влучила біля нежитлового приміщення. На щастя, обійшлося без жертв та постраждалих. Будівля – частково зруйнована. Про це повідомив голова Дніпропетровської військової адміністрації Микола Лукашук.

Інцидент стався у Синельниківському районі на межі із Запорізькою та Донецькою областями.

«Ракета влучила біля нежитлового приміщення. Будівля частково зруйнована. На щастя, обійшлося без загиблих і без постраждалих», – наголосив Лукашук.

Він також заявив, що наразі фахівці з'ясовують, яка це була ракета.

Окрім того, Лукашук наголосив: на Дніпропетровщині немає російських окупантів.

В області триває розмінування територій. Сьогодні сапери ДСНС в посиленому режимі відпрацювали Криворізький район. В Малій Костромці розмінували майже 160 снарядів. Роботи триватимуть надалі.

Нагадаємо, 12 квітня окупанти вночі обстріляли Дніпропетровщину. ЗСУ збили одну ракету.

Того ж дня рашисти обстріляли з «Градів» села на Херсонщині та Дніпропетровщині.

Раніше, 10 квітня, окупанти завдали удару по Дніпру: подробиці від влади.

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