За день вдалося евакуювати понад 2,5 тис. українців

Напередодні не було погоджено жодного гуманітарного коридору для евакуації мирного населення

Із міст на Луганщині сьогодні вдалося евакуювати 225 людей

Протягом 14 квітня через дев’ять гуманітарних коридорів на сході України вдалося виїхати 2557 людям. Російські війська не забезпечили режиму тиші для евакуації цивільних. Про це повідомила віцепрем’єр-міністерка Ірина Верещук.

Зокрема з Маріуполя на Донеччині, а також Пологів, Василівки, Бердянська й Мелітополя в Запорізькій області власним ходом до Запоріжжя виїхали 2332 людини.

А з міст Лисичанськ, Сєвєродонецьк, Рубіжне, Кремінна та Попасна, що на Луганщині, вдалося евакуювати 225 людей.

Минулої доби, 13 квітня, не було погоджено жодного гуманітарного коридору для евакуації мирного населення. У Запорізькій області окупанти заблокували евакуаційні автобуси, а на Луганщині вони порушували режим припинення вогню.

Також обласна влада проводить евакуацію із Лозової та Барвінкового. Місцеве населення просять тимчасово покинути ці території, адже там прогнозують імовірність розгортання бойових дій. Генштаб повідомляє, що окупанти продовжують підготовку до активних дій в районах населених пунктів Слов’янськ та Барвінкове.

Окрім того, російські окупанти не погоджують так звані зелені коридори для евакуації людей з Липців та Циркунів.