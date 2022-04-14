Зеленський: після звірств росіян в Україні можливість мирних перемовин зменшилася

В інтерв’ю ВВС президент Зеленський розповів про перспективу перемовин з РФ

Президент розповів, що після відвідування Бучі відчував «саму лише ненависть до російських військових»

Воєнні злочини, скоєні російською армією в Маріуполі та селищах Буча й Бородянка на Київщині, ще більше звузили можливість проведення мирних перемовин із Росією. Про це президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв’ю BBC.

Він сказав, що після відвідування Бучі «пережив увесь спектр емоцій» і відчував «саму лише ненависть до російських військових», назвавши Путіна і російські війська «воєнними злочинцями».

«Буча у процесі закриття (можливостей мирних переговорів – ред.). Це не про мене, а про Росію. У них уже не буде так багато можливостей говорити з нами», – заявив глава держави.

Між іншим, Путін уже готовий зустрітися із Зеленським, але знову має умову.

Раніше міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив, що зустріч президентів України та Росії, яку намагається організувати турецький лідер Реджеп Таїп Ердоган може відбутися зовсім скоро – а дата цих прямих перемовин буцімто залежить від Володимира Путіна.

Нагадаємо, що Кремль говорив про переговори між Володимиром Путіним та Володимиром Зеленським ще 24 лютого, у перший день повномасштабної російсько-української війни. Але тоді умови Росії були зовсім інші.

Путін готовий був обговорювати лише нейтральний статус України та відмову українців від розміщення західного озброєння на своїй території.

Україна 26 лютого заявила, що відмовляється від перемовин на таких умовах.

Після цього розпочалися багатораундові переговори і консультації на рівні урядовців та депутатів. Перемовини проходили на території Білорусі та Туреччини. 29 березня у Стамбулі Україна оприлюднила свій варіант великої міжнародної угоди про гарантії безпеки для України.

Пізніше росіяни образилися, що українська сторона внесла в угоду Крим як українську територію, але від переговорів не відмовилися.

Нара0і Росія вимагає включити Білорусь у переговорний процес з Україною.