Росія задіяла підрозділ інформаційно-психологічних операцій для тиску на Харківщину

У Бєлгороді ворог розгорнув підрозділ ІПСО для деморалізації місцевих

Окупанти продовжують часткове блокування та обстріли Харкова

Російсько-окупаційні сили розгорнули свій підрозділ інформаційно-психологічних операцій у місті Бєлгород для посилення психологічного впливу на підрозділи сил оборони України та цивільне населення Харківської області. Їхня мета – деморалізація та припинення опору. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Наразі окупанти продовжують часткове блокування та обстріли Харкова. За даними голови Харківської ОДА Олега Синєгубова, протягом 14 квітня російські війська обстрілювати житлові райони міста, де немає жодної військової інфраструктури.

Інтенсивні артилерійські удари фіксували на Північній Салтівці, 602-му мікрорайоні, ХТЗ, селищі Жуковського. Унаслідок обстрілів за день загинули 4 мирних жителів та 10 поранених.

Наразі на Харківщині залишається складним Ізюмський напрямок, але ЗСУ тримають позиції, знищують техніку та поступово рухаються контрнаступом у Дергачівському Роганському напрямках.

Також обласна влада проводить евакуацію із Лозової та Барвінкового. Місцеве населення просять тимчасово покинути ці території, адже там прогнозують імовірність розгортання бойових дій. Генштаб повідомляє, що окупанти продовжують підготовку до активних дій в районах населених пунктів Слов’янськ та Барвінкове.

Додамо, що сьогодні Росія знову звинуватила Україну в обстрілі Бєлгородської області.