«Все працює як годинник». Тимошенко розповів про візит на малу батьківщину Зеленського

З перших днів війни адміністрації Кривого Рогу максимально зміцнили обороноздатність міста, – Тимошенко

Кривий Ріг, який є рідним містом президента України Володимира Зеленського, є прикладом того, як формувати оборону міста від російських окупантів. На цьому наголосив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

«За дорученням президента України Володимира Зеленського та Керівника Офісу Президента Андрія Єрмака відвідали Кривий Ріг. З перших днів війни місцева та обласна військові адміністрації максимально зміцнили обороноздатність міста», – зазначив Тимошенко.

Він також наголосив, що підготовка медиків у Кривому Розі до медичної евакуації, лікування та транспортування поранених дуже висока.

«У Криворізькій міській лікарні все працює як годинник: приймають і цивільних пацієнтів, адже інфаркти та інсульти війна не скасовувала, і поранених бійців», – підкреслив Тимошенко.

Нагадаємо, Тимошенко нещодавно анонсував, що в Україні стартує відновлення доріг та мостів, зруйнованих російською армією. Усе намагатимуться відновити максимально оперативно.