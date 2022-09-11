Окупанти завдали ракетного удару по Дніпру: є поранені

Масштаб руйнувань уточнюється

Російські окупанти завдали ракетного удару по центру Дніпра. Про це повідомив міський голова Дніпра Борис Філатов.

«Тварини на День Міста вирішили нас «привітати» та влупили по центру Дніпра ракетою. Куди стріляли і з якою метою – знову незрозуміло. Винятково терор та залякування. Попередньо загиблих немає. Але є поранені», – повідомив Філатов.

Він зазначив, що масштаб руйнувань уточнюється.

«Чекаємо на додаткову офіційну інформацію від військової адміністрації», – додав мер Дніпра.

Нагадаємо, ввечері 10 вересня, в місті Покровськ (Донецька область) були чутні вибухи.

Раніше повідомлялося, що російські загарбники сьогодні завдали удару по Немишлянському та Індустріальному районах Харкова. Внаслідок обстрілу є поранені та загиблі цивільні. Мер міста Ігор Терехов повідомив, що в Індустріальному районі міста було попередньо два прильоти.