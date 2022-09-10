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Окупанти випустили по Дніпру дві крилаті ракети

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Окупанти випустили по Дніпру дві крилаті ракети
9 вересня ворог завдав 13 ракетних ударів по об’єктах на території України
фото з відкритих джерел

Сили ППО збили одну ракету в районі Дніпра

У ніч на 10 вересня російські окупанти атакували одразу три райони Дніпропетровської області: Дніпровський, Нікопольський та Синельниківський. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

На Дніпровський район рашисти скерували дві крилаті ракети. «Одну наша ППО збила. Інша влучила в об'єкти промислової інфраструктури. Там зайнялися виробничі будівлі, склади та обладнання. Вогнеборці полум’я уже приборкали. Люди не постраждали», – розповів Резніченко.

Нікопольський район окупанти накрили вогнем двічі. По Нікополю та Марганецькій громаді гатила ворожа важка артилерія. Людей не зачепило.

По Синельниківському району на ранок ударили кілька російських ракет. Понівечено місцеве фермерське господарство. Інформація щодо наслідків уточнюється.

Нагадаємо, уночі 10 вересня надійшла інформація про вибухи у Дніпрі.

Згодом стало відомо, що сили протиповітряної оборони української армії 10 вересня збили російську ракету в районі Дніпра.

Триває 199-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати зусилля на встановленні повного контролю над територією Донецької області, утриманні тимчасово захоплених районів Херсонської, частини Харківської, Запорізької та Миколаївської областей. Ворог з високою інтенсивністю веде повітряну розвідку, продовжує вживати заходів, щодо покращення логістичного забезпечення своїх військ. Зберігається подальша загроза авіаційних та ракетних ударів по всій території України. 

Протягом минулої доби ворог завдав 13 ракетних та 23 авіаційних удари по об’єктах на території України. Зокрема, постраждала інфраструктура в районах населених пунктів Великі Проходи, Авдіївка, Невельське, Мар’їнка, Велика Новосілка, Нескучне, Вільне Поле, Полтавка, Малі Щербаки, Білогір’я, Тернові Поди, Благодатне, Сухий Ставок, Костромка та Безіменне.

Теги: Дніпропетровщина Україна війна росія рашисти окупанти

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