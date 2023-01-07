Снайпери-прикордонники зупинили атаку окупантів біля Бахмута

Українські військові ліквідували командира росіян

Прикордонна група снайперів зупинила просування піхоти росіян на одному з напрямків поблизу Бахмута, що на Донеччині. Військові ліквідували командира загарбників та їхнього кулеметника. Про це повідомляє пресслужба ДПСУ.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Снайпери, спостерігаючи за противником, вирахували керівника підрозділу. Влучними пострілами прикордонники ліквідували командира та кулеметника. Окупанти, втративши управління підрозділом, побоялися атакувати та втекли», – сказано в повідомленні.

Нагадаємо, американська аерокосмічна компанія Maxar оприлюднила супутникові знімки, на яких видно, що залишилося від Бахмута після боїв.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Як повідомлялося, понад 60% Бахмута зруйновано під час боїв та російського наступу на місто.

4 січня на Бахмутському напрямку прикордонники відбили штурм і контратакували окупантів і змогли захопити позицію російських солдатів.

Засновник ПВК «Вагнера» Євгеній Пригожин визнав, що його бойовики не можуть прорвати оборону української армії навколо Бахмута.

Також повідомлялося, що російські загарбники знизили наступальні дії у районі Бахмута, оскільки ЗСУ у цьому районі отримали підкріплення. Найближчим часом захопити Бахмут росіянам не вдасться.