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Атака на Харківщину. Загинула одна людина (оновлено)

Альона Боженко
glavcom.ua
Атака на Харківщину. Загинула одна людина (оновлено)
Окупанти обстріляли Харківщину
фото ілюстративне

На місці влучання працюють рятувальники

Росіяни завдали ударів по Харківські області. В результаті обстрілів поранення отримала одна людина. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Синєгубов повідомив, що зафіксовано два прильоти у місті Мерефа.

«Зафіксовано два прильоти ворожих ракет у Мерефі. За попередньою інформацією, є один постраждалий», – написав він.

Наразі на місці влучання працюють рятувальники.

Пізніше Синєгубов повідомив, що в результаті атаки рашистів загинув 50-річний чоловік.

«За уточненими даними обласного Центру екстреної медичної допомоги, внаслідок ударів окупантів у Мерефі загинув 50-річний чоловік», – додав він.

Нагадаємо, 7 січня, вибухи пролунали у Запоріжжі та тимчасово окупованому Криму.

Додамо, триває триста вісімнадцята доба російського широкомасштабного вторгнення. Попри оголошений так званий «режим припинення вогню», російські окупанти продовжують обстрілювати позиції наших підрозділів з танків, мінометів та ствольної артилерії. 

Теги: рятувальники обстріл Харківщина поранення Олег Синєгубов окупанти

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