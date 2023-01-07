Атака на Харківщину. Загинула одна людина (оновлено)
На місці влучання працюють рятувальники
Росіяни завдали ударів по Харківські області. В результаті обстрілів поранення отримала одна людина. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Синєгубов повідомив, що зафіксовано два прильоти у місті Мерефа.
«Зафіксовано два прильоти ворожих ракет у Мерефі. За попередньою інформацією, є один постраждалий», – написав він.
Наразі на місці влучання працюють рятувальники.
Пізніше Синєгубов повідомив, що в результаті атаки рашистів загинув 50-річний чоловік.
«За уточненими даними обласного Центру екстреної медичної допомоги, внаслідок ударів окупантів у Мерефі загинув 50-річний чоловік», – додав він.
Нагадаємо, 7 січня, вибухи пролунали у Запоріжжі та тимчасово окупованому Криму.
Додамо, триває триста вісімнадцята доба російського широкомасштабного вторгнення. Попри оголошений так званий «режим припинення вогню», російські окупанти продовжують обстрілювати позиції наших підрозділів з танків, мінометів та ствольної артилерії.
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