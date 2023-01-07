У Святвечір окупанти обстріляли Херсонщину: є загиблий, багато поранених

Мирні населені пункти області росіяни атакували з артилерії, РСЗВ, мінометів та танків

Російські окупанти за минулу добу 39 разів обстріляли територію Херсонської області. В результаті одна людина загинула, семеро людей отримали поранення. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич.

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«Мирні населені пункти області атакували з артилерії, РСЗВ, мінометів і танків. Херсон армія РФ накривала вогнем дев'ять разів: під ударом ворожої армії були житлові квартали міста. Снаряди влучили в приватні та багатоквартирні будинки, на територію та в будівлі, підрозділи пожежно-рятувальної частини», – зазначив Янушевич.

Він наголосив, що через обстріли загинула одна людина – рятувальник. Ще семеро жителів області дістали поранення різного ступеня тяжкості.

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За словами Янушевича, Херсон армія РФ накривала вогнем дев’ять разів – під удар потрапили житлові квартали міста, постраждали приватні та багатоквартирні будинки, територія та будівля пожежно-рятувальної частини.