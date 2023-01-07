Журналісти телеканалу Freeдом потрапили під обстріл на околицях Бахмута

Уламки від ворожих російських снарядів пошкодили вікно автомобіля знімальної групи

У суботу, 7 січня знімальна група телеканалу Freeдом потрапила під російський обстріл на околицях Бахмута в Донецькій області. Відповідне відео журналісти оприлюднили на YouTube.

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«Приліт був в ста метрах від автомобіля. Уламками від ворожих російських снарядів пошкоджено вікно. Транспортний засіб близько двох годин не можна було завести, оскільки вибухова вібрація спрацювала сигналізація», – розповіли журналісти телеканалу.

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За словами кореспондентів, на допомогу їм прийшли українські військові, котрі розблокували автомобіль.

Нагадаємо, в ефір французького телебачення потрапили моторошні кадри ворожої атаки на Донбасі.

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