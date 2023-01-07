Журналісти телеканалу Freeдом потрапили під обстріл на околицях Бахмута
Уламки від ворожих російських снарядів пошкодили вікно автомобіля знімальної групи
У суботу, 7 січня знімальна група телеканалу Freeдом потрапила під російський обстріл на околицях Бахмута в Донецькій області. Відповідне відео журналісти оприлюднили на YouTube.
«Приліт був в ста метрах від автомобіля. Уламками від ворожих російських снарядів пошкоджено вікно. Транспортний засіб близько двох годин не можна було завести, оскільки вибухова вібрація спрацювала сигналізація», – розповіли журналісти телеканалу.
За словами кореспондентів, на допомогу їм прийшли українські військові, котрі розблокували автомобіль.
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