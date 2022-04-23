Окупанти завдали удару по Дніпропетровщині
Рашисти «демілітаризували» город на околиці села
23 квітня близько 17 години російські окупанти завдали ракетного удару по Дніпропетровщині. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.
«Маємо «прильот» у Дніпровському районі. Ракета прилетіла на околицю села і залишила у землі величезну воронку глибиною понад 4 метри. Зачепило газову трубу низького тиску. На місці працюють фахівці», – написав він у Telegram.
Серед людей постраждалих немає, оскільки в тому районі давно ніхто не живе.
«Окупанти продовжують цілити по «стратегічних» об’єктах. «Демілітаризують» наші поля та городи», – додав Резніченко.
Нагадаємо, 23 квітня літаками стратегічної авіації ТУ-95 Росії з акваторії Каспійського моря були випущені по Одесі шість ракет. Воїнами зенітних ракетних підрозділів знищено дві ворожі крилаті ракети (попередньо Х555 або Х101). А дві ракети вразили військовий об’єкт та дві житлові будинки.
В Одесі ведеться рятувальна операція.
За останніми даними, в результаті ракетного обстрілу Одеси загинули п’ять осіб, зазнали поранень 18 людей.