Ракетний обстріл Одеси: кількість жертв зросла

Українські військові знищили дві ворожі крилаті ракети (попередньо Х555 або Х101)

Серед загиблих – тримісячна дитина

У результаті ракетного обстрілу Одеси загинули п’ять осіб, зазнали поранень 18 людей. Про це повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак.

«5 убитих та 18 поранених українських громадян. Це тільки тих, кого знайшли. І скоріше за все, буде більше…» – написав він.

Єрмак зазначив, що серед загиблих – тримісячна дитина.

Начальниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил охорони та оборони Півдня України Наталя Гуменюк повідомила, що під завалами перебувають люди, розбір триває.

Нагадаємо, 23 квітня літаками стратегічної авіації ТУ-95 Росії з акваторії Каспійського моря були випущені по Одесі шість ракет. Воїнами зенітних ракетних підрозділів знищено дві ворожі крилаті ракети (попередньо Х555 або Х101). А дві ракети вразили військовий об’єкт та дві житлові будинки.

Після обстрілу російськими агресорами Одеси у місті зайнялася пожежа, пошкоджено житловий будинок. Також «Суспільне» повідомляє про пожежу в одному із житлових комплексів. На місці вже працюють екстрені служби.

В Одесі ведеться рятувальна операція.

Раніше повідомлялося, що внаслідок удару загинули три особи.