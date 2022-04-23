Окупанти зірвали евакуацію з Маріуполя

Евакуацію з Маріуполя було заплановано сьогодні на 11 годину

Російські військові розігнали мешканців міста, що чекали на автобуси

Запланована на сьогодні евакуація мешканців Маріуполя була зірвана російськими окупантами. Відповідне повідомлення розмістив у своєму Telegram-каналі заступник міського голови Петро Андрющенко.

За словами посадовця, об 11 годині біля ТЦ «Порт-Сіті» зібралось не менш 200 маріупольців, які чекали на евакуацію до Запоріжжя. Замість обіцяних російською стороною автобусів, до маріупольців підїхали російські військові і наказали розходитись, тому що «зараз буде обстріл».

«Фактично, з застосуванням примусу в грубій формі людей було розігнано. Автобуси так і не було подано для погрузки», - пише Петро Андрющенко.

За словами чиновника, натомість окупанти подали автобуси на точку біля ТЦ «Метро» (200 метрів від узгодженої точки евакуації), почали погрузку. Після погрузки маріупольцям було ологошено, що «евакуація» буде лише в Докучаєвськ, тобто на окуповану територію. Права покинути автобус людям не дали. У відповідь на запитання, чому так, пролунала неправдива відповідь про «націоналісти обстріляли точку евакуації».

«Так, черговий раз росіянами було зірвано евакуацію. Нахабно викороставши намагання маріупольців повернутись до дому та чесність української армії щодо припинення вогню длят організації власних задумів. Просто суцільна Лють! Будемо боротись далі!», - написав Андрющенко.

Сьогодні стало відомо, що окупантами понад триста мешканців Маріуполя примусово вивезено на Далекий Схід.

Також сьогодні віцепрем’єр-міністр Ірина Верещук повідомила мешканців міста про спроби окупантів паралельно з українською владою організувати свій коридор для евакуації в Росію.