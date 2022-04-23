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    Події в Україні

    На Херсонщині військові знищили двох російських генералів

    Українські військові знищили командний пункт окупантів - На Херсонщині військові знищили двох російських генералів
    Українські військові знищили командний пункт окупантів

    Розвідка уточнює персональні дані ліквідованих офіцерів РФ

    22 квітня Збройні сили України завдали нищівного удару по передовому пункту управління 49 загальновійськової армії російських окупаційних військ, який всупереч бойовим настановам та здоровому глузду було розміщено на незначному віддаленні від лінії бойового зіткнення у Херсонській області. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

    «Результат ураження – ППУ 49А знищено, два генерали окупантів ліквідовано, один - важкопоранений, у критичному стані евакуйований. Персональні дані уточнюються», – йдеться в повідомленні.

    Розвідка продовжує пошук важливих цілей для завдання максимальної шкоди окупантам.

    Раніше радник глави Офісу президента Олексій Арестович повідомив, що Збройні сили України провели успішну операцію в Херсонській області, знищивши півсотні російських офіцерів.

    За даними США, наступні чотири тижні визначать остаточний результат війни, яку розв'язала Росія проти України, із довгостроковими наслідками, які впливатимуть на карту Європи на десятиліття вперед. Водночас офіційні особи США, прогнозують, що бойові дії будуть тривалими й виснажливими, і вказують на крайню важливість терміново доправити Києву якнайбільше нових озброєнь.

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    Теги: розвідка росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    На Херсонщині військові знищили двох російських генералів