Окупанти знищили у Маріуполі унікальні мозаїки (фото)

Мозаїки знаходилися у ресторані «Україна» в Маріуполі

Два мозаїчні панно були створені у Маріуполі ще у 1967 році

Росіяни знищили у Маріуполі дві великі мозаїки художниці-дисидентки Алли Горської в ресторані «Україна». Про це повідомив журналіст Іван Станіславський на своїй сторінці у Facebook.

«Маріупольським шедеврам Алли Горської прийшов кінець», – написав він.

Через руйнації культурна спадщина втратила два мозаїчні панно «Дерево Життя» та «Боривітер». Алла Горська створила їх під час відрядження до Маріуполя влітку 1967 року.

«Сюжетно позачасові, досконалі естетично та позбавлені будь-яких соцреалістичних концепцій ці дві роботи бригади Алли Горської були перлинами маріупольського зібрання монументалістики», – зазначив журналіст.

Алла Горська – українська художниця та дисидентка, громадська діячка, одна із засновниць та найяскравіших творчих особистостей руху «шістдесятництва», одна з перших представниць андерграунду, діячка правозахисного руху 1960-их в Україні. Працювала в монументальних творах, мозаїці, графіці та живопису. Була вбита російською владою 28 листопада 1970 у віці 41 року.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що на проспекті Миру у центрі окупованого Маріуполя знову з’явилося зображення тризуба, яке раніше знищили російські загарбники.

У тимчасово захопленому російськими військами Маріуполі юнак вийшов на площу біля розбомбленого російськими загарбниками Драмтеатру з прапором України.

Додамо, що у Маріуполі наразі гуманітарна катастрофа. Місто відрізане від водопостачання, а жителі п’ють дощову воду.



