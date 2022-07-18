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  4. Юнак приніс український прапор до драмтеатру в окупованому Маріуполі (фото)
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    Політика

    Юнак приніс український прапор до драмтеатру в окупованому Маріуполі (фото)

    Справжня сміливість зробити це, коли навіть за українську мову можна потрапити &laquo;на підвал&raquo; - Юнак приніс український прапор до драмтеатру в окупованому Маріуполі (фото)
    Справжня сміливість зробити це, коли навіть за українську мову можна потрапити «на підвал»
    фото із соцмереж

    Біля знищеного драмтеатру у Маріуполі замайорів жовто-блакитний стяг

    У тимчасово захопленому російськими військами Маріуполі юнак вийшов на площу біля розбомбленого російськими загарбниками Драмтеатру з прапором України. Відповідну світлину юнака з українським прапором на плечах оприлюднила у Телеграмі Маріупольська міська рада.

    «Навіть окупований, Маріуполь не здається. Юнак вийшов на площу біля розбомбленого рашистами Драмтеатру з прапором України. Справжня сміливість зробити це, коли навіть за українську мову можна потрапити «на підвал», – зазначає міськрада.

    Також зазначено, що десятки тисяч людей й досі не можуть виїхати з міста, але вони чекають та мріють, що скоро Маріуполь знов буде українським.

    Нагадаємо, окупанти поновили ексгумацію по дворах багатоповерхівок в Маріуполі. Тепер цим займається слідчий комітет РФ.

    Також у тимчасово окупованому Маріуполі стрімко збільшується кількість крадіжок вцілілого приватного автотранспорту. Крадіжки відбуваються як з відкритих майданчиків чи стоянок, так і з закритих гаражних кооперативів. При цьому, вартість машини не має значення: зникають машини представницького класу і дешеві моделі такі як ЗАЗ чи Geely.

    Раніше на маріупольському металургійному комбінаті імені Ілліча стався вибух під час розмінування, яке проводять окупанти.

    Нагадаємо, що у захопленому місті люди виходять на протести проти окупаційної «влади».
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    Теги: Маріуполь росія окупанти міськрада війна прапор Україна окупація #stoprussia
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    Юнак приніс український прапор до драмтеатру в окупованому Маріуполі (фото)