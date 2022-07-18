Юнак приніс український прапор до драмтеатру в окупованому Маріуполі (фото)

Справжня сміливість зробити це, коли навіть за українську мову можна потрапити «на підвал»

Біля знищеного драмтеатру у Маріуполі замайорів жовто-блакитний стяг

У тимчасово захопленому російськими військами Маріуполі юнак вийшов на площу біля розбомбленого російськими загарбниками Драмтеатру з прапором України. Відповідну світлину юнака з українським прапором на плечах оприлюднила у Телеграмі Маріупольська міська рада.

«Навіть окупований, Маріуполь не здається. Юнак вийшов на площу біля розбомбленого рашистами Драмтеатру з прапором України. Справжня сміливість зробити це, коли навіть за українську мову можна потрапити «на підвал», – зазначає міськрада.

Також зазначено, що десятки тисяч людей й досі не можуть виїхати з міста, але вони чекають та мріють, що скоро Маріуполь знов буде українським.

Нагадаємо, окупанти поновили ексгумацію по дворах багатоповерхівок в Маріуполі. Тепер цим займається слідчий комітет РФ.

Також у тимчасово окупованому Маріуполі стрімко збільшується кількість крадіжок вцілілого приватного автотранспорту. Крадіжки відбуваються як з відкритих майданчиків чи стоянок, так і з закритих гаражних кооперативів. При цьому, вартість машини не має значення: зникають машини представницького класу і дешеві моделі такі як ЗАЗ чи Geely.

Раніше на маріупольському металургійному комбінаті імені Ілліча стався вибух під час розмінування, яке проводять окупанти.