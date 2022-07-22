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  4. У Маріуполі знову з’явився знищений рашистами тризуб (відео)
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    Події в Україні

    У Маріуполі знову з’явився знищений рашистами тризуб (відео)

    Тризуб на зупинці у центрі Маріуполя - У Маріуполі знову з’явився знищений рашистами тризуб (відео)
    Тризуб на зупинці у центрі Маріуполя
    фото: скріншот із відео

    Тризуб з’явився на старому місці у центрі міста

    На проспекті Миру у центрі окупованого Маріуполя знову з’явилося зображення тризуба, який знищили російські загарбники. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

    «Окупанти прибрали тризуб, але він дивним чином з’явився на старому місці», – написав він у Telegram.

    «Не інакше маріупольські відьми попрацювали. Але це не точно. Точно лише єдине: відплата – поруч!» – додав радник мера Маріуполя.

    Раніше українські підлітки показали, який вигляд зараз має найбільший критий стадіон України Іллічівець в окупованому російськими військами Маріуполі.

    Нагадаємо, у Маріуполі досі гуманітарна катастрофа. Місто відрізане від водопостачання, а жителі п’ють дощову воду.

    Після того, як загарбники «звільнили» Маріуполь, від міста лишилось небагато.

    Теги: Маріуполь росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    У Маріуполі знову з’явився знищений рашистами тризуб (відео)