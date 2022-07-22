У Маріуполі знову з’явився знищений рашистами тризуб (відео)

Тризуб на зупинці у центрі Маріуполя

Тризуб з’явився на старому місці у центрі міста

На проспекті Миру у центрі окупованого Маріуполя знову з’явилося зображення тризуба, який знищили російські загарбники. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

«Окупанти прибрали тризуб, але він дивним чином з’явився на старому місці», – написав він у Telegram.

«Не інакше маріупольські відьми попрацювали. Але це не точно. Точно лише єдине: відплата – поруч!» – додав радник мера Маріуполя.

Раніше українські підлітки показали, який вигляд зараз має найбільший критий стадіон України Іллічівець в окупованому російськими військами Маріуполі.

Нагадаємо, у Маріуполі досі гуманітарна катастрофа. Місто відрізане від водопостачання, а жителі п’ють дощову воду.

Після того, як загарбники «звільнили» Маріуполь, від міста лишилось небагато.