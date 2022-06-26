Маріуполь: люди змушені їсти голубів та пити з калюж (фото)

Маріупольці готують їжу у дворах, а воду тягнуть з калюж, бо труби пошкоджені обстрілами. Відповідні фото та відео опублікував на своїй сторінці у Facebook журналіст Денис Казанський.

«Їжі не вистачає, тому багато, не отримуючи гуманітарної допомоги від російських окупантів, ловлять і їдять голубів. Маріупольці виловлювали їх під час блокади, коли сталася повна біда з їжею. Але зараз багато хто продовжує їсти птахів зі смітника, встановлюючи спеціальні пастки для голубів», – зазначив журналіст.

Нагадаємо, що рашисти заборонили маріупольцям виїжджати з міста.

Російські війська також змушують маріупольців самостійно прибирати завали, погрожуючи скасувати завіз води.

Відомо, що у Маріуполі може виникнути епідемічна та екологічна катастрофа внаслідок бойових дій. Трупна отрута може потрапити у водопровідну систему міста.

Після того, як загарбники «звільнили» Маріуполь, від міста лишилось небагато.

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