Маріуполь: люди змушені їсти голубів та пити з калюж (фото)
Маріупольці не отримують гуманітарної допомоги від окупантів
Маріупольці готують їжу у дворах, а воду тягнуть з калюж, бо труби пошкоджені обстрілами. Відповідні фото та відео опублікував на своїй сторінці у Facebook журналіст Денис Казанський.
«Їжі не вистачає, тому багато, не отримуючи гуманітарної допомоги від російських окупантів, ловлять і їдять голубів. Маріупольці виловлювали їх під час блокади, коли сталася повна біда з їжею. Але зараз багато хто продовжує їсти птахів зі смітника, встановлюючи спеціальні пастки для голубів», – зазначив журналіст.
Нагадаємо, що рашисти заборонили маріупольцям виїжджати з міста.
Російські війська також змушують маріупольців самостійно прибирати завали, погрожуючи скасувати завіз води.
Відомо, що у Маріуполі може виникнути епідемічна та екологічна катастрофа внаслідок бойових дій. Трупна отрута може потрапити у водопровідну систему міста.
Після того, як загарбники «звільнили» Маріуполь, від міста лишилось небагато.