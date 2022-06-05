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    Події в Україні

    Окупанти зруйнували або пошкодили в Україні 113 церков

    За час повномасштабної війни російськими обстрілами зруйновано або пошкоджено 113 церков - Окупанти зруйнували або пошкодили в Україні 113 церков
    За час повномасштабної війни російськими обстрілами зруйновано або пошкоджено 113 церков
    фото з відкритих джерел

    Українські дипломати зроблять усе, щоб про злочини окупантів дізналися усі в світі

    Артилерійський удар по Святогірській лаврі має спонукати Українську православну церкву до більш рішучих висновків. Про це глава держави Володимир Зеленський повідомив у традиційному відеозверненні.

    «За час повномасштабної війни російськими обстрілами зруйновано або пошкоджено 113 церков. Серед них є і старовинні, що пережили другу світову війну, але не вистояли російської окупації. Всіхсвятський скит Святогірської лаври почали відбудовувати у 2001 році. Якраз 10 червня була б чергова річниця початку будівництва. Російські пропагандисти передбачувані і звинувачують українців у підпалі, хоча монахи прекрасно бачили, що це була саме російська артилерія. Усе це має спонукати Українську православну церкву до більш рішучих висновків і більш чіткого засудження кожного з тих, хто потурає агресії», – сказав президент.

    За його словами, українські дипломати зроблять усе, щоб про цей черговий злочин окупантів дізналися усі в світі.

    Зеленський також висловив переконання, що Росія, яка свідомо знищує українську культуру та історичну спадщину, не може бути членом ЮНЕСКО і не може залишатися в ООН «нібито нічого не сталося».

    Нагадаємо, 4 червня, під обстріл окупантів знову потрапила Святогірська лавра в Донецької області. Нещодавно Московська церква в Україні заявила про загибель трьох монахів Святогірської лаври.

    Як відомо, Святогірську лавру, яка перебуває у підпорядкуванні УПЦ МП, рашисти почали обстрілювати ще у березні. А у першій половині травня ворожа артилерія знищила скит Святогірської лаври.

    Читайте також: Банкова відреагували на обстріл Святогірської лаври
    Теги: росія окупанти церква ООН війна обстріл ЮНЕСКО Володимир Зеленський Україна президент окупація #stoprussia
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    Окупанти зруйнували або пошкодили в Україні 113 церков