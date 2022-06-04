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    Події в Україні

    Від обстрілів окупантів загорівся дерев’яний скит Святогірської лаври

    Пожежа та обстріл росіянами Святогірської лаври стається вже не вперше - Від обстрілів окупантів загорівся дерев’яний скит Святогірської лаври

    Пожежа та обстріл росіянами Святогірської лаври стається вже не вперше

    фото: Юрій Кочевенко / Facebook

    Зросла кількість загиблих внаслідок нещодавнього обстрілу

    Як стало відомо 4 червня, під обстріл окупантів знову потрапила Святогірська лавра в Донецької області. Фотографію пожежі опублікував український військовий Юрій Кочевенко.

    Горить Всіхсвятський скит Святогірської лаври. Вона належить до Православної церкви московського патріархату.

    «Черговий злочин російських варварів, для яких немає нічого святого», – написав Юрій Кочевенко.

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    В УПЦ МП підтвердили факт російської атаки на Всіхсвятський скит: «Внаслідок військових дій сталася масштабна пожежа на території Всіхсвятського скиту Свято-Успенської Святогірської Лаври. Полум'я повністю охопило головний храм обителі».

    Всіхсвятський скит збудовано у 1912 році.

    Як стало відомо, кількість загиблих внаслідок обстрілу Святогірської Лаври, що стався кілька днів тому, зросла до чотирьох людей. У момент обстрілу загинули троє ченців,п’ятеро отримали тяжкі поранення. Один із них помер у лікарні 3 червня.

    «Цинічні обстріли монастиря, в якому окрім монастирської братії та сестер, перебуває приблизно 300 біженців, серед яких знаходяться інваліди, старі, приблизно 60 дітей, у тому числі немовлята, не піддається жодному розсудливості та розумінню, якими ворогами і кому можуть бути ці мирні. люди, що сховалися від війни у стінах стародавньої всенародної святині Слобожанського краю Святогірсько-Успенської Святогірської Лаври», – йдеться у заяві Донецької єпархії УПЦ.

    Хто саме обстрілює лавру, московський патріархат не зазначає.

    Нагадаємо, нещодавно Московська церква в Україні заявила про загибель трьох монахів Святогірської лаври.

    Як відомо, Святогірську лавру, яка перебуває у підпорядкуванні УПЦ МП, рашисти почали обстрілювати ще у березні.

    А у першій половині травня ворожа артилерія знищила скит Святогірської лаври.

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    Теги: пожежа росія окупанти війна обстріл Україна злочин окупація #stoprussia
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    Від обстрілів окупантів загорівся дерев’яний скит Святогірської лаври