Від обстрілів окупантів загорівся дерев’яний скит Святогірської лаври

Пожежа та обстріл росіянами Святогірської лаври стається вже не вперше

Зросла кількість загиблих внаслідок нещодавнього обстрілу

Як стало відомо 4 червня, під обстріл окупантів знову потрапила Святогірська лавра в Донецької області. Фотографію пожежі опублікував український військовий Юрій Кочевенко.

Горить Всіхсвятський скит Святогірської лаври. Вона належить до Православної церкви московського патріархату.

«Черговий злочин російських варварів, для яких немає нічого святого», – написав Юрій Кочевенко.

В УПЦ МП підтвердили факт російської атаки на Всіхсвятський скит: «Внаслідок військових дій сталася масштабна пожежа на території Всіхсвятського скиту Свято-Успенської Святогірської Лаври. Полум'я повністю охопило головний храм обителі».

Всіхсвятський скит збудовано у 1912 році.

Як стало відомо, кількість загиблих внаслідок обстрілу Святогірської Лаври, що стався кілька днів тому, зросла до чотирьох людей. У момент обстрілу загинули троє ченців,п’ятеро отримали тяжкі поранення. Один із них помер у лікарні 3 червня.

«Цинічні обстріли монастиря, в якому окрім монастирської братії та сестер, перебуває приблизно 300 біженців, серед яких знаходяться інваліди, старі, приблизно 60 дітей, у тому числі немовлята, не піддається жодному розсудливості та розумінню, якими ворогами і кому можуть бути ці мирні. люди, що сховалися від війни у стінах стародавньої всенародної святині Слобожанського краю Святогірсько-Успенської Святогірської Лаври», – йдеться у заяві Донецької єпархії УПЦ.

Хто саме обстрілює лавру, московський патріархат не зазначає.

Нагадаємо, нещодавно Московська церква в Україні заявила про загибель трьох монахів Святогірської лаври.

Як відомо, Святогірську лавру, яка перебуває у підпорядкуванні УПЦ МП, рашисти почали обстрілювати ще у березні.

А у першій половині травня ворожа артилерія знищила скит Святогірської лаври.