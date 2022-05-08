Ворожа артилерія знищила скит Святогірської лаври
Лавра, що управляється РПЦ в Україні, не перший раз обстрілюється росіянами Такий вигляд мав скит до приходу російських окупантів
Окупанти на Донбасі вогнем своєї артилерії знищили Свято-Георгіївський скит Святогірської Успенської лаври Російської православної церкви в Україні, що знаходиться в селі Долина Донецької області.
Про це офіцер 95-ї окремої десантно-штурмової бригади Збройних сил України Юрій Кочевенко розповів на своїй сторінці у Facebook.
«Прицільним ударом росіяни вщент знищили Георгіївський скит Свято-Успенської Святогірської лаври Московського патріархату. Руїна і смерть – це єдине, що несе «рускій мір», навіть тим, хто його чекав. Красива церква була, шкода», – зазначив офіцер.
Він зауважив, що російські війська не вперше атакували цей релігійний об’єкт. «Вони свідомо розбомбили власну церкву», – висловив переконання Кочевенко.
Нагадаємо, що 4 травня збройні сили Російської Федерації нанесли авіаудар по місту Святогірськ Краматорського району. Під приціл ворога потрапила Свято-Успенська Святогірська лавра, в тому числі приміщення, в яких переховувались біженці від російської збройної агресії.
При цьому рашисти попередили: бомбитимуть Святогірську лавру, «бо там бойовики».
Також відомо, що Святогірська лавра була підтоплена через зруйновану дамбу (відео).
До слова, лавру обстрілювали неодноразово і раніше: 12 березня окупанти влаштували обстріл монастиря Святогірської лаври на Донеччині.