Ворожа артилерія знищила скит Святогірської лаври

Такий вигляд мав скит до приходу російських окупантів

Лавра, що управляється РПЦ в Україні, не перший раз обстрілюється росіянами Такий вигляд мав скит до приходу російських окупантів

Окупанти на Донбасі вогнем своєї артилерії знищили Свято-Георгіївський скит Святогірської Успенської лаври Російської православної церкви в Україні, що знаходиться в селі Долина Донецької області.

Про це офіцер 95-ї окремої десантно-штурмової бригади Збройних сил України Юрій Кочевенко розповів на своїй сторінці у Facebook.

«Прицільним ударом росіяни вщент знищили Георгіївський скит Свято-Успенської Святогірської лаври Московського патріархату. Руїна і смерть – це єдине, що несе «рускій мір», навіть тим, хто його чекав. Красива церква була, шкода», – зазначив офіцер.

Він зауважив, що російські війська не вперше атакували цей релігійний об’єкт. «Вони свідомо розбомбили власну церкву», – висловив переконання Кочевенко.