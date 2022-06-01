Рашистські снаряди убили трьох монахів Московської церкви в Україні

Українська філія Російської православної церкви не уточнює, хто саме обстріляв Святогірську лавру

Московська церква в Україні заявила про загибель трьох монахів Святогірської лаври. Про це повідомила пресслужба Донецької єпархії УПЦ МП.

«З глибоким сумом повідомляємо, що 30 травня під час бойових зіткнень постраждали 3-й та 4-й чернечі корпуси Святогірської Свято-Успенської Лаври. Внаслідок обстрілу загинули благочинний архімандрит Галактіон, монах Аристоклій, монахиня Варвара», – зазначили представники УПЦ МП.

Крім трьох загиблих, ще мінімум троє священнослужителів отримали поранення.

Разом з тим, Московська церква в Україні, як її Донецька єпархія, так і головний офіс УПЦ МП, не назвали винних у обстрілі лаври та загибелі ченців. Церковники зазначили тільки факт обстрілу та те, що зв’язок із Святогірською лаврою уже тривалий час відсутній.

Нагадаємо, Святогірську лавру, яка перебуває у підпорядкуванні УПЦ МП, рашисти почали обстрілювати ще у березні.

А у першій половині травня ворожа артилерія знищила скит Святогірської лаври.

Як повідомлялося, Московська церква придумала, як зупинити масовий перехід парафій в Україні. Собор вніс зміни до статуту, які тепер дозволять батюшкам говорити, що вони не мають ніякого стосунку до РПЦ.

У п'ятницю, 27 травня, Собор Української Православної Церкви Московського патріархату ухвалив рішення «про повну самостійність і незалежність від РПЦ». Про це повідомляється на сайті цієї релігійної організації, яку під час війни звинувачують у колаборанстві.

При цьому РПЦ не виключила Онуфрія зі списку своїх головних ієрархів.

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