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  4. Рашистські снаряди убили трьох монахів Московської церкви в Україні
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    Суспільство

    Рашистські снаряди убили трьох монахів Московської церкви в Україні

    Внаслідок обстрілу Святогірської лаври загинуло троє монахів - Рашистські снаряди убили трьох монахів Московської церкви в Україні
    Внаслідок обстрілу Святогірської лаври загинуло троє монахів
    фото: Вікіпедія

    Українська філія Російської православної церкви не уточнює, хто саме обстріляв Святогірську лавру

    Московська церква в Україні заявила про загибель трьох монахів Святогірської лаври. Про це повідомила пресслужба Донецької єпархії УПЦ МП.

    «З глибоким сумом повідомляємо, що 30 травня під час бойових зіткнень постраждали 3-й та 4-й чернечі корпуси Святогірської Свято-Успенської Лаври. Внаслідок обстрілу загинули благочинний архімандрит Галактіон, монах Аристоклій, монахиня Варвара», – зазначили представники УПЦ МП.

    Крім трьох загиблих, ще мінімум троє священнослужителів отримали поранення.

    Разом з тим, Московська церква в Україні, як її Донецька єпархія, так і головний офіс УПЦ МП, не назвали винних у обстрілі лаври та загибелі ченців. Церковники зазначили тільки факт обстрілу та те, що зв’язок із Святогірською лаврою уже тривалий час відсутній.

    Нагадаємо, Святогірську лавру, яка перебуває у підпорядкуванні УПЦ МП, рашисти почали обстрілювати ще у березні.

    А у першій половині травня ворожа артилерія знищила скит Святогірської лаври.

    Як повідомлялося, Московська церква придумала, як зупинити масовий перехід парафій в Україні. Собор вніс зміни до статуту, які тепер дозволять батюшкам говорити, що вони не мають ніякого стосунку до РПЦ.

    У п'ятницю, 27 травня, Собор Української Православної Церкви Московського патріархату ухвалив рішення «про повну самостійність і незалежність від РПЦ». Про це повідомляється на сайті цієї релігійної організації, яку під час війни звинувачують у колаборанстві.

    При цьому РПЦ не виключила Онуфрія зі списку своїх головних ієрархів.

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    Теги: росія окупанти війна Українська православна церква обстріл православна церква Україна окупація #stoprussia
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    Рашистські снаряди убили трьох монахів Московської церкви в Україні