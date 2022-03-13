Окупанти обстріляли Святогірську лавру (фото)
У монастирі зараз укриваються біженці
На Донеччині удару зазнала релігійна святиня
У суботу, 12 березня, російські окупанти продовжили обстріли в Україні. Зокрема, під ворожий вогонь потрапила Святогірська лавра, яка знаходиться в Донецькій області. Про це повідомляє Держприкордонслужба.
«Окупанти обстріляли Святогірську лавру в Донецькій області», – йдеться в повідомленні.
Згідно з даними, російські військові пошкодили чоловічий монастир Свято-Успенської Святогірської лаври. Вона розташована у місті Святогірськ Донецької області і належить УПЦ МП.
«Під час обстрілів у місті внаслідок розриву вибухового пристрою неподалік території обителі від вибухової хвилі були ушкоджені приміщення лаври, в яких проживала братія монастиря та чисельні біженці. Були розбиті практично всі вікна, церковні споруди зазнали руйнувань різного ступеня», – повідомили на сайті УПЦ.
Про поранених чи загиблих наразі немає інформації.
Свято-Успенська Святогірська Лавра – це дуже давній монастир. Перші згадки про нього датуються 1526 роком, та монахи тут жили ще в часи Русі. Окрім наземних будівель, має крейдяні печери. Лавра має велику історичну цінність.
Нагадаємо, на Донеччині подружжя затримали за держзраду.
Раніше російські окупанти розстріляли головне управління ДСНС на Донеччині.