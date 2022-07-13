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    Події в Україні

    Окупанти зводять фортифікаційні споруди на Херсонщині

    Окупанти зводять фортифікаційні споруди на Херсонщині
    фото: khersonline.net

    У деяких тергромадах значно збільшилася кількість техніки та російських військових

    У Херсоні загарбники будують фортифікаційні споруди біля Антонівського мосту. Про це повідомляє Херсонська ОВА.

    «Окупанти активізувалися у самому Херсоні. У місті побільшало патрулів окупантів та перевірок людей на вулицях та блокпостах. Ворог чинить тиск на місцеве населення, окупанти відбирають автівки у херсонців, грабують місцеві підприємства. За повідомленнями місцевих, окупанти будують фортифікаційні споруди біля Антонівського мосту», – йдеться у повідомленні.

    Місцеві жителі повідомляють, що у деяких тергромадах значно збільшилася кількість техніки та російських військових.

    Як повідомлялося, Збройні сили України вночі вдарили по скупченню сил противника у Чкаловому та по складу боєприпасів у Чорнобаївці Херсонської області.

    Також на Херсонщині захисники знищили бойову машину піхоти росіян.

    Як раніше повідомлялося, у Новій Каховці та Херсоні чутно сильні вибухи. У соцмережах повідомляють, що українські військові завдали удару по окупантах у Новій Каховці і Херсоні.

    Нагадаємо, у Новій Каховці внаслідок детонації складів росіяни втратили особовий склад і понад 1000 тонн боєкомплектів до реактивних систем залпового вогню.

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    Теги: росія окупанти війна Херсонщина Україна окупація #stoprussia
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    Окупанти зводять фортифікаційні споруди на Херсонщині