Окупанти зводять фортифікаційні споруди на Херсонщині

У деяких тергромадах значно збільшилася кількість техніки та російських військових

У Херсоні загарбники будують фортифікаційні споруди біля Антонівського мосту. Про це повідомляє Херсонська ОВА.

«Окупанти активізувалися у самому Херсоні. У місті побільшало патрулів окупантів та перевірок людей на вулицях та блокпостах. Ворог чинить тиск на місцеве населення, окупанти відбирають автівки у херсонців, грабують місцеві підприємства. За повідомленнями місцевих, окупанти будують фортифікаційні споруди біля Антонівського мосту», – йдеться у повідомленні.

Місцеві жителі повідомляють, що у деяких тергромадах значно збільшилася кількість техніки та російських військових.

Як повідомлялося, Збройні сили України вночі вдарили по скупченню сил противника у Чкаловому та по складу боєприпасів у Чорнобаївці Херсонської області.

Також на Херсонщині захисники знищили бойову машину піхоти росіян.

Як раніше повідомлялося, у Новій Каховці та Херсоні чутно сильні вибухи. У соцмережах повідомляють, що українські військові завдали удару по окупантах у Новій Каховці і Херсоні.

Нагадаємо, у Новій Каховці внаслідок детонації складів росіяни втратили особовий склад і понад 1000 тонн боєкомплектів до реактивних систем залпового вогню.



